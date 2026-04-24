El mal momento de salud de Susana Giménez: qué tiene y cuándo se opera

La salud de Susana Giménez volvió a ser noticia porque se confirmó que tiene que operarse, tras un tratamiento que se hizo en el exterior y que no le dio resultados. "Tiene fuertes dolores", dijeron desde su entorno.
La conductora de Telefe necesita una nueva operación tras un tratamiento en España que no alivió sus dolores crónicos.
La salud de Susana Giménez volvió a ser noticia porque se confirmó que tiene que operarse, tras un tratamiento que se hizo en el exterior y que no le dio resultados. "Tiene fuertes dolores", dijeron desde su entorno.
La conductora de Telefe viajó a España para tratar un dolor crónico de rodilla y vértebra, pero el procedimiento no resolvió su dolencia. "Hizo varias sesiones de un tratamiento muy innovador", aseguraron.
La primicia la tuvo Luis Bremer, quien contó que "Susana volvió al país y tendrá que volver a quirófano el lunes próximo; si no logra cerrar horario, sería el martes".
Anteriormente, la actriz se instaló un mes en Madrid para la atención médica con un tratamiento suizo-alemán de alta tecnología. Al volver, Giménez siguió con dolores y volvió a ver a su cirujano de confianza en el país.
Bremer reveló que la mediática se asustó ya que volvió a tener molestias, y por eso llamó de nuevo al doctor Alejandro Druetto para continuar con el antiguo tratamiento, y posiblemente tenga una intervención de "baja complejidad".