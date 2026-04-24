El mal momento de salud de Susana Giménez: qué tiene y cuándo se opera La conductora de Telefe necesita una nueva operación tras un tratamiento en España que no alivió sus dolores crónicos. + Seguir en







La conductora volvió de España con dolores y tendrá que volver a operarse. Redes sociales

La salud de Susana Giménez volvió a ser noticia porque se confirmó que tiene que operarse, tras un tratamiento que se hizo en el exterior y que no le dio resultados. "Tiene fuertes dolores", dijeron desde su entorno.

La conductora de Telefe viajó a España para tratar un dolor crónico de rodilla y vértebra, pero el procedimiento no resolvió su dolencia. "Hizo varias sesiones de un tratamiento muy innovador", aseguraron.

La primicia la tuvo Luis Bremer, quien contó que "Susana volvió al país y tendrá que volver a quirófano el lunes próximo; si no logra cerrar horario, sería el martes".

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Aseguran que la diva pasará por el quirófano tras un tratamiento que se realizó en España y no funcionó. pic.twitter.com/eUzCVN1xu4 — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) April 23, 2026

Anteriormente, la actriz se instaló un mes en Madrid para la atención médica con un tratamiento suizo-alemán de alta tecnología. Al volver, Giménez siguió con dolores y volvió a ver a su cirujano de confianza en el país.