19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

De la cancha al street style: Nico González deslumbró con un total black casual y chic

El futbolista de la Selección argentina se mostró más relajado en sus redes sociales, con un outfit que fusiona la comodidad con la sofisticación de las marcas de lujo.

Por
El futbolista juega en Atlético Madrid. 

El futbolista juega en Atlético Madrid. 

  • Nicolás González compartió en redes sociales un look fuera de la cancha que mezcla estilo deportivo y marcas de lujo.
  • Su outfit destaca por un buzo oversize negro y un pantalón de tela en color bordó oscuro.
  • El look incluye accesorios de lujo como una gorra Amiri, zapatillas de suela gruesa y una valija Louis Vuitton.
  • Se confirmó que el jugador está en pareja con Ludmila Isabella, expareja del futbolista Lautaro Acosta.

El futbolista de la Selección argentina Nicolás González no solo se luce como defensor en la cancha, sino que también marca tendencia fuera de ella. Aunque el jugador del Atlético de Madrid no es particularmente activo en redes sociales, recientemente compartió una foto que capturó la atención de sus seguidores: sin la camiseta del club o el césped de fondo.

El enganche desea retornar al Millonario.
Te puede interesar:

La sorpresiva decisión de Manchester City con el Diablito Echeverri: en River se ilusionan con su regreso

González se mostró más casual que de costumbre, con un look total black que fusiona la comodidad del estilo deportivo con la sofisticación de las marcas de alta gama. Se lo ve luciendo un buzo negro oversize con estampados en blanco que le dan un toque moderno y urbano, y un pantalón de tela en un distinguido color bordó oscuro.

Para completar este look, sumó una gorra negra con el logo de la marca de moda de lujo Amiri, confirmando su gusto por las firmas exclusivas y unas zapatillas de suela gruesa también de color negro.

Nico González

La elección de los accesorios elevó el conjunto. La valija de viaje añadió un elemento de lujo visible, ya que se trata de un modelo de Louis Vuitton, fácilmente reconocible por el patrón distintivo de su logo. Y si hay un elemento indispensable para los futbolistas cuando viajan, es el mate. Pero González fue un paso más, y lo llevó en un bolso matero bordó, a juego con sus pantalones.

Nicolás González, en pareja con la ex de Lautaro Acosta

El futbolista de la Selección argentina Nicolás González se encuentra en una relación sentimental con Ludmila Isabella. Se trata de una noticia que generó gran revuelo en el ámbito de la farándula deportiva, ya que ella es expareja de Lautaro Acosta, con quien tiene un hijo de 7 años.

Según trascendió, el flechazo se dio durante una de las últimas visitas del campeón de América al país, cuando se conocieron en un reconocido boliche de la Costanera. Este noviazgo surge poco después de que el delantero del Atlético Madrid se separara de su anterior pareja, Paloma Silberberg, en julio de este año, luego de tres años de relación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Barnettniega las acusaciones, pero reconoce que le pagó a la víctima para que no hable

Investigan al agente deportivo de Gareth Bale por abusar y esclavizar sexualmente a una mujer

Un equipo español quiso llevarse a Messi en 2005.

El ex compañero de Messi que reveló que un rival histórico de Barcelona quiso fichar al campeón del mundo

En el Mundial 2026 habrá 48 selecciones, la primera con mayorparticipación en la historia.

Mundial 2026: cuántos cupos quedan por definirse y qué países todavía pueden clasificarse

La vigencia de Cristiano Ronaldo y su legado en el fútbol moderno.

La impresionante transformación física de Cristiano Ronaldo desde su primera clasificación a un Mundial

Argentina buscará defender el títúlo en 2026.

Mundial de EEUU, Canadá y México 2026: los 42 clasificados

La competencia interna y la adaptación marcaron un presente con menos participación.

Pasó por la Selección argentina y Barcelona, pero ahora casi ni juega en Europa

Rating Cero

El Cuco de Cristal replicó el fenómeno de éxito de la anterior adaptación del autor Javier Castillo, La chica de nieve. A solo días de su estreno, se posicionó rápidamente en el número uno del Top 10 de series de Netflix en España.
play

Emocionante hasta las lágrimas: de qué se trata El Cuco de Cristal, la serie más vista de Netflix

Mangold lanzó varias imágenes en blanco y negro de la cinta antes de su estreno.

No es exclusivo de Zack Snyder: Marvel ya había apostado por películas de superhéroes en blanco y negro

“Respira”, la miniserie que crece entre los éxitos recientes de Netflix.
play

La miniserie de 8 capítulos que está en Netflix y de la que habla todo el mundo

Así se despidió la banda británica del público argentino.

Oasis se despidió de Argentina después de llenar dos River: el emotivo video que dejó para los fanáticos

Los Martín Fierro de Cable 2025 se verán en exclusiva por C5N. 

Todas las ternas para los Martín Fierro de Cable 2025

A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.
play

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

últimas noticias

Cris Morena ya había denunciado a su acosador en 2020.

Allanaron la casa del acosador de Cris Morena: qué encontraron en su habitación

Hace 31 minutos
Andrea Bocelli cantó en el Salon Blanco de Casa Rosada. 

Andrea Bocelli fue condecorado por Milei y cantó en Casa Rosada

Hace 39 minutos
El nuevo auto de la marca china.

La marca china Changan vuelve a venderse en Argentina: lanza un SUV híbrido

Hace 40 minutos
Una nena de 9 años resultó herida tras la explosión de una maqueta escolar. 

Jujuy: una nena fue internada luego de que le explotara en la cara una maqueta

Hace 47 minutos
El fuego consumió bosques nativos y pastizales.

Incendios en Epuyén: una mujer habría admitido que inició el fuego que ya arrasó más de 100 hectáreas

Hace 48 minutos