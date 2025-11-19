De la cancha al street style: Nico González deslumbró con un total black casual y chic El futbolista de la Selección argentina se mostró más relajado en sus redes sociales, con un outfit que fusiona la comodidad con la sofisticación de las marcas de lujo. Por







El futbolista juega en Atlético Madrid.

Nicolás González compartió en redes sociales un look fuera de la cancha que mezcla estilo deportivo y marcas de lujo.

Su outfit destaca por un buzo oversize negro y un pantalón de tela en color bordó oscuro.

El look incluye accesorios de lujo como una gorra Amiri, zapatillas de suela gruesa y una valija Louis Vuitton.

Se confirmó que el jugador está en pareja con Ludmila Isabella, expareja del futbolista Lautaro Acosta. El futbolista de la Selección argentina Nicolás González no solo se luce como defensor en la cancha, sino que también marca tendencia fuera de ella. Aunque el jugador del Atlético de Madrid no es particularmente activo en redes sociales, recientemente compartió una foto que capturó la atención de sus seguidores: sin la camiseta del club o el césped de fondo.

González se mostró más casual que de costumbre, con un look total black que fusiona la comodidad del estilo deportivo con la sofisticación de las marcas de alta gama. Se lo ve luciendo un buzo negro oversize con estampados en blanco que le dan un toque moderno y urbano, y un pantalón de tela en un distinguido color bordó oscuro.

Para completar este look, sumó una gorra negra con el logo de la marca de moda de lujo Amiri, confirmando su gusto por las firmas exclusivas y unas zapatillas de suela gruesa también de color negro.

Nico González La elección de los accesorios elevó el conjunto. La valija de viaje añadió un elemento de lujo visible, ya que se trata de un modelo de Louis Vuitton, fácilmente reconocible por el patrón distintivo de su logo. Y si hay un elemento indispensable para los futbolistas cuando viajan, es el mate. Pero González fue un paso más, y lo llevó en un bolso matero bordó, a juego con sus pantalones.

Nicolás González, en pareja con la ex de Lautaro Acosta El futbolista de la Selección argentina Nicolás González se encuentra en una relación sentimental con Ludmila Isabella. Se trata de una noticia que generó gran revuelo en el ámbito de la farándula deportiva, ya que ella es expareja de Lautaro Acosta, con quien tiene un hijo de 7 años.

Según trascendió, el flechazo se dio durante una de las últimas visitas del campeón de América al país, cuando se conocieron en un reconocido boliche de la Costanera. Este noviazgo surge poco después de que el delantero del Atlético Madrid se separara de su anterior pareja, Paloma Silberberg, en julio de este año, luego de tres años de relación.