MasterChef Celebrity quedó expuesto: aseguran que está guionado por Telefe

El programa culinario no consigue mantener sus números de rating iniciales y el público comenzó a darse cuenta de una increíble situación.

Durante una nueva emisión del programa televisivo Lape Club Social, la periodista Marina Calabró reveló: "Descubrí un exceso de guión en MasterChef, ¿viste cuando todo te hace acordar a algo?". Con estas palabras, adelantó su informe y este terminó por exponer una inesperada situación con el ciclo de Telefe.

Tras esto, se puso a comparar situaciones y se dieron las siguientes: Pablito Lescano con Paula Pareto (renunciaron), Marixa Balli con Vicky Xipolitakis (coqueteo), Andy Chango con Joaquín Levinton (personalidad), Luis Ventura con Iliana Calabró (error en la cocina) y más. "Lo dejo a criterio del espectador, pero para mí... Hay una intención de buscar ciertos personajes que cumplen distintos roles", concluyó la periodista.

Lo cierto es que el hecho de que MasterChef Celebrity sea grabado ya se presta a un sinfín de teorías por parte de la audiencia, algo que debería ser revisado por parte de Telefe. Ahora se deberá esperar a ver la reacción del público, ya que esta situación generó mucha polémica por la realidad de las similitudes entre los participantes.

Telefe transmitió el partido de Racing Club contra Flamengo por la Copa Libertadores y el resultado fue catastrófico, ya que tuvo menos rating que MasterChef Celebrity y esto podría terminar por un análisis interno del canal para decidir qué harán con próximas ediciones.

