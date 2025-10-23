MasterChef Celebrity quedó expuesto: aseguran que está guionado por Telefe El programa culinario no consigue mantener sus números de rating iniciales y el público comenzó a darse cuenta de una increíble situación.







MasterChef Celebrity quedó expuesto en televisión. Telefe

El programa culinario MasterChef Celebrity quedó expuesto al asegurarse que está guionado por Telefe, algo que generó muchas preguntas entre la audiencia y que podría dejar en claro por qué el rating sigue en caída desde lo que fue su debut hace poco más de una semana.

Durante una nueva emisión del programa televisivo Lape Club Social, la periodista Marina Calabró reveló: "Descubrí un exceso de guión en MasterChef, ¿viste cuando todo te hace acordar a algo?". Con estas palabras, adelantó su informe y este terminó por exponer una inesperada situación con el ciclo de Telefe.

Tras esto, se puso a comparar situaciones y se dieron las siguientes: Pablito Lescano con Paula Pareto (renunciaron), Marixa Balli con Vicky Xipolitakis (coqueteo), Andy Chango con Joaquín Levinton (personalidad), Luis Ventura con Iliana Calabró (error en la cocina) y más. "Lo dejo a criterio del espectador, pero para mí... Hay una intención de buscar ciertos personajes que cumplen distintos roles", concluyó la periodista.

Embed ¿EL PROGRAMA DE WANDA NARA ESTÁ GUIONADO?: LA COLUMNA DE MARINA CALABRÓ



#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/icbL9TQXvK — América TV (@AmericaTV) October 23, 2025

Lo cierto es que el hecho de que MasterChef Celebrity sea grabado ya se presta a un sinfín de teorías por parte de la audiencia, algo que debería ser revisado por parte de Telefe. Ahora se deberá esperar a ver la reacción del público, ya que esta situación generó mucha polémica por la realidad de las similitudes entre los participantes.