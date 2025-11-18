Ricardo Darín recordó la polémica por las empanadas: "Fue todo un descalabro" El actor explicó cómo surgió el comentario sobre el precio de la docena que derivó en ataques en redes y hasta críticas del ministro de Economía, Luis Caputo. "Se armó bardo, pero la verdad que era una gilada", sostuvo.







Darín contó el trasfondo de la frase que se hizo viral en mayo pasado. Revista Gente

Ricardo Darín recordó con humor su queja sobre el precio de las empanadas que se hizo viral en mayo de este año, la cual escaló hasta generar ataques en redes sociales y críticas tanto del presidente Javier Milei como del ministro de Economía, Luis Caputo, y señaló que se armó "un descalabro" a partir de "una gilada".

La polémica se originó en el programa de Mirtha Legrand cuando, hablando sobre la situación económica y el aumento de precios, el actor señaló que "mucha gente que la está pasando muy mal" y puso como ejemplo que "una docena de empanadas vale $48 mil".

"Yo creo que se puso bueno después, cuando se armó bardo, pero la verdad que era una gilada", afirmó Darín este lunes en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en eltrece. "Me gustó mucho el dibujito de 'empanadarín', estaba muy bien", agregó respecto a las caricaturas que circularon en redes.

Consultado sobre el trasfondo de la frase, contó que ese mismo día, horas antes de ir al programa de Mirtha, había tenido una conversación con su pareja sobre el tema precios. "Me dice: '¿Vos viste cuánto sale la docena de empanadas?'. Le digo: 'No, no tengo la menor idea'. Me dice la cifra, que no voy a repetir, y le digo: '¡No!'", relató.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de eltrece (@eltrecetv) "Me quedó grabado, me pareció caro. Pero todo me venía pareciendo caro, y eso fue la gota que rebalsó el vaso. Y se ve que me quedó clavado en la médula, fue el mismo día a la mañana. Entonces fue: '¿Cómo está la cosa?', '¿Cuánto vale una docena de empanadas?'", recordó entre risas.

Darín reconoció que "fue una referencia a lo mejor no muy alegre", pero lo sorprendió la repercusión que tuvo. "No lo podía creer. La gente me mandaba mensajes diciendo: 'Ricardo, vení a San Justo que te están afanando, la empanada de pollo acá vale $2400'. Fue todo un descalabro", sostuvo. "Yo no compro empanadas, a mí me gustan las empanadas. La que compra es esta mujer", afirmó en alusión a su pareja. "Si yo repito todas las cosas que me dice mi mujer, termino preso", concluyó con humor.

