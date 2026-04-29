Una empresaria reveló que recibió comentarios crueles por contratar a la China Suárez: "No esperaba tanto"

Una empresaria del rubro textil reveló que recibió mucho comentarios crueles por contratar a la China Suárez para una campaña de publicidad de su compañía de lencería, pero reconoció: "Al otro día estaba todo el país hablando de mi marca".
Ivana Figueiras compartió qué le dijeron por redes sociales después de hacer una campaña publicitaria con la actriz para su marca de lencería. "Archivé las fotos de mis hijas de mi Instagram porque les ponían cosas", se lamentó.
Una empresaria del rubro textil reveló que recibió mucho comentarios crueles por contratar a la China Suárez para una campaña de publicidad de su compañía de lencería, pero reconoció: "Al otro día estaba todo el país hablando de mi marca".
"Yo entraba a la página del Hotel Savoy, donde hicimos la producción, y no sabés la cantidad de cosas que ponía la gente. Yo decía: qué loco, ¿no? Una persona que tenga el tiempo para entrar... Archivé las fotos de mis hijas de mi Instagram porque les ponían cosas", enumeró Ivana Figueiras en el canal de streaming EmpreAR.
Figueiras ya había trabajado con Suárez en otra campaña publicitaria y como quedó satisfecha con su trabajo la había vuelto a llamar. "Nosotras ya habíamos trabajado con ella, fluyó todo muy bien, o sea, fue todo muy profesional. Obviamente sabíamos lo que iba a suceder. Fue lo que sucedió. Creo que no me lo esperaba tanto", admitió.
"Te da miedo la sociedad, el nivel de odio, te juro, te da miedo", recordó la empresaria y enumeró algunos de los mensajes que le dejaron en las publicaciones en las que aparecía la actriz: "Otra marca que te cargaste" y "Cómo arruinar una marca en 10 minutos". Ante la insistencia de las personas enojadas y frustradas, la empresa decidió publicar el material fotográfico únicamente en las cuentas personales de Instagram de Figueiras y Suárez y desactivar la posibilidad de hacer comentarios.
"Lo mío es trabajo, entonces yo no me meto en la vida privada", había explicado Figueiras en A La Tarde por América TV cuando contrató a la modelo por primera vez y había sido contundente sobre la viralización: "Me parece que hoy hay que tener visibilidad, tampoco haciendo cualquier cosa. Una modelo, actriz reconocida. Es ridículo trasladarlo a la reputación de una marca".
El posteo de la actriz superó los 150.000 me gusta en menos de doce horas y el video del back se volvió tendencia. Pero la viralización no trajo solo beneficios. "Obviamente sabía que poner a la China Suárez iba a generar polémica. Pero imaginate que hace tres años que la puse, las fotos salieron increíbles, vendimos un montón. ¿Por qué no lo voy a volver a hacer ahora?", insistió la última semana.
"Me parece que nadie está tan limpio para hablar con tanta liviandad de cosas", apuntó la empresaria y añadió: "Después, lo que a mí me sorprende es la cantidad de odio. Esto más allá de lo de la China, las mujeres, el odio que tienen, después son las primeras en criticar. Pero hasta fotos donde hay menores. Pero bueno, es también el odio que hay en la sociedad".
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