Una participante de Gran Hermano admitió que le gusta una compañera: "Me la chaparía"

Luana Fernández aseguró que siente atracción por una de sus compañeras, aseguró que dormiría con ella y advirtió: "Nunca me enamoré de una mujer, pero creo que podría haber algo ahí". ¿De quién se trata?

Luana Fernández, participante de Gran Hermano: Generación Dorada, afirmó que nunca se enamoró de una mujer, pero siente una fuerte atracción por Catalina "Titi" Tcherkaski. La jugadora confirmó que no dudaría en dormir con su competidora y agregó: "Me la chaparía".

La joven aprovechó un momento de soledad en el streaming, decidió abrir su corazón y expuso sus deseos frente a las cámaras de la casa. Con total sinceridad, Fernández manifestó sus dudas sobre las nuevas sensaciones que le genera la presencia de Titi y que se potencian por el encierro del reality.

La jugadora no dudó y lanzó una frase que generó revuelo entre los seguidores del programa: "Me la chaparía a Titi", disparó Luana, y reconoció que el sentimiento resulta algo inédito en su vida hasta este momento. "Siento como una mínima atracción por Titi, es muy loco", admitió la participante, quien todavía intenta asimilar lo que le pasa, por primera vez, con otra mujer.

Fernández visualiza un posible avance en esta historia, alimentada por la convivencia y el aislamiento. "Me llama la atención, si sigo estando acá mucho tiempo más, le termino declarando lo que siento", expresó sin titubeos y sumó: "No sé si me enamoraría, porque nunca me enamoré de una mujer, pero creo que podría haber algo ahí entre Titi y yo".

Titi Catalina "Titi" Tcherkaski, jugadora de Gran Hermano por la que Luana Fernández confesó que siente atracción. Redes sociales

A pesar de las risas y la sorpresa para el público, la joven dejó en claro que su atracción física supera cualquier diferencia que pueda tener con Catalina. "Más allá de que hay veces que no la soporto, la miro y digo: 'Me la chaparía a Titi'", reiteró la participante.

Luana, finalmente, especuló con la posibilidad de concretar en un plano mucho más íntimo en las próximas semanas dentro de la casa. "Si yo sigo acá, no sé qué podría pasar, chicos. O sea, creo que hasta podría dormir con Titi", concluyó.

Escándalo y censura en la producción del reality

La participante Solange Abraham se enojó con Tamara Paganini y reveló delante de otra compañera que tuvo un repudiable gesto con ella durante una discusión que la producción de Gran Hermano: Generación Dorada decidió no mostrar delante de las cámaras. "Se agarró las partes íntimas", contó.

Tras regresar de sus días en La casa de los famosos de Telemundo, Sol tuvo una charla con Yanina Zilli y le contó todo el detalle de su enfrentamiento con Tamara que terminó mal. En silencio, pero delante de las cámaras, reveló lo que querían tapar con mucho cuidado.

"¿Viste lo que pasó con Tamara? Se agarró las partes íntimas en mi cara, se agarró y se me puso acá. Muy desagradable. Que una mujer le haga eso a otra chica... ¿Qué le voy a contestar?", le contó a Zilli sobre el episodio vivido.