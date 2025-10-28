Benjamín Vicuña debuta como conductor en la televisión argentina: cuál será su programa El actor chileno dio el sí y llegará al prime time de uno de los principales canales, por lo que tendrá la difícil tarea de pelear por el rating.







Benjamín Vicuña debutará como conductor de televisión. Captura Instagram

El actor chileno Benjamín Vicuña debutará como conductor en la televisión argentina y de la mano de una propuesta de El Trece para estar en el prime time nocturno, por lo que deberá ir en búsqueda del rating liderado por Telefe con MasterChef Celebrity.

A través del programa televisivo Puro Show, Pampito reveló: "Se suma un gran conductor a la pantalla de El Trece, se viene Benjamín Vicuña como conductor de las noches de verano. Comienzan a grabar el 3 de noviembre, van a grabar 40 capítulos de The Balls, va a ir al prime time. Ya están viendo los looks que va a usar". De esta manera, estará al frente del ciclo que condujo Guido Kaczka durante este 2025.

Por otro lado, Pampito advirtió algunas ausencias futuras del chileno: "Hay unos días que se pidió y no graban porque él tiene que viajar a un festival en Mar del Plata. Cuando vuelva la China Suárez, esos días van a estar menos horas de grabación, por pasar tiempo con los chicos". Así, el actor dejó en claro su compromiso con el canal y el deseo por ver funcionar el programa.

Embed - LAS NOCHES DE VERANO DE ELTRECE TENDRÁN NUEVO CONDUCTOR: Benjamín Vicuña conducirá "The Balls"

Si bien es el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina, no es la primera vez que ocupará este rol, ya que estuvo al frente de Chile, las imágenes prohibidas en 2013 y por Chilevisión. También compartió este papel con Florencia Peña en La isla de las tentaciones de Amazon Prime Video en 2024.