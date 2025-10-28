Benjamín Vicuña debuta como conductor en la televisión argentina: cuál será su programa

El actor chileno Benjamín Vicuña debutará como conductor en la televisión argentina y de la mano de una propuesta de El Trece para estar en el prime time nocturno, por lo que deberá ir en búsqueda del rating liderado por Telefe con MasterChef Celebrity.
A través del programa televisivo Puro Show, Pampito reveló: "Se suma un gran conductor a la pantalla de El Trece, se viene Benjamín Vicuña como conductor de las noches de verano. Comienzan a grabar el 3 de noviembre, van a grabar 40 capítulos de The Balls, va a ir al prime time. Ya están viendo los looks que va a usar". De esta manera, estará al frente del ciclo que condujo Guido Kaczka durante este 2025.
Por otro lado, Pampito advirtió algunas ausencias futuras del chileno: "Hay unos días que se pidió y no graban porque él tiene que viajar a un festival en Mar del Plata. Cuando vuelva la China Suárez, esos días van a estar menos horas de grabación, por pasar tiempo con los chicos". Así, el actor dejó en claro su compromiso con el canal y el deseo por ver funcionar el programa.
Si bien es el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina, no es la primera vez que ocupará este rol, ya que estuvo al frente de Chile, las imágenes prohibidas en 2013 y por Chilevisión. También compartió este papel con Florencia Peña en La isla de las tentaciones de Amazon Prime Video en 2024.
Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: cuándo llega a la televisión
El programa culinario MasterChef Celebrity vuelve a tener una gala de eliminación luego de lo que fueron las elecciones legislativas del pasado domingo, lo que provocó que Telefe opte por posponer el desenlace de la segunda semana del certamen para cuidar el rating del flamante ciclo.
