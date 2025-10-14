IR A
¡Vuelve Popstars! El regreso a Telefé del reality que marcó una época

El reality show que fue furor en los años 2000, donde surgieron bandas exitosas como Bandana y Mambrú, tendrá su relanzamiento el año que viene, por el canal Telefé.

El canal de televisión Telefé sorprendió al anunciar regreso del histórico reality show Popstars, que originalmente se transmitió en 2001 por Canal 9, ex Azul Televisión, y volveá a la pantalla chica en 2026 .

Vuelve Mambrú: uno de sus exintegrantes reveló qué están en conversaciones para concretar el reencuentro

La señal confirmó la noticia este martes 14 de octubre, durante el entretiempo del amistoso de la Selección argentina frente a Puerto Rico, con una breve promoción que reveló la nueva estética del logo que acompañará la tercera edición del reality, el cual lanzó al estrellato a dos de las bandas más exitosas de los años 2000: Bandana y Mambrú.

Aunque no hay demasiados detalles de cuándo comenzará el casting, pero se prevé que sea en los próximos meses teniendo en cuenta que el programa comenzará según anunciaron en 2026, en coincidencia con los 25 años de Bandana.

Con It’s Raining Men de Geri Halliwell sonando de fondo, el anuncio presentó la renovada imagen del logo que marcará la tercera edición del recordado programa: "¡Lo esperaste, lo soñaste! ¡Preparaté! ¡En 2026, tu show está por comenzar! ¡Si! ¡Vuelve Popstars por Telefe!".

Los dos éxitos de Popstars Argentina: Bandana y Mambrú

Originalmente, el formato -destinado a encontrar a un grupo de jóvenes cantantes para formar una banda seleccionada por un jurado selecto de productores- debutó en 2001 por Azul Televisión y tuvo su segunda temporada en 2002 por Telefe.

En aquellas dos primeras entregas, inspiradas en el formato original de Nueva Zelanda, el panel estuvo liderado por Afo Verde como director, junto a Pablo Ramírez, Magalí Bachor, Fernando López Rossi y Marcelo Iripino, quien se desempeñó como coreógrafo.

Bandana

En la primera edición, en 2001, el objetivo fue crear un grupo femenino, lo que resultó en el nacimiento de Bandana, una girl band que batió récords de ventas y shows en el Teatro Gran Rex. Estaba integrada por Lissa Vera, Lowrdez (Lourdes Fernández), Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi, quienes lanzaron su disco debut homónimo a fines de 2001 bajo el sello BMG Internacional.

Posteriormente, la segunda edición, en 2002, se centró en la formación de un grupo masculino, del cual surgió la boy band Mambrú, compuesto por Gerónimo Rauch, Emanuel Ntaka, Germán Tripel, Milton Amadeo y Pablo Silberberg.

Mambrú

Mirá el anuncio esperado de Telefé

