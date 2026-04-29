Se filtró el informe del árbitro Ostojich tras el partido contra Cruzeiro: ¿Hay sanciones para Boca?

Tras la pelea entre los futbolistas al finalizar el duelo en Belo Horizonte, la Conmebol recibió el análisis elaborado por el referi del encuentro. La institución xeneize esperaba expectante la resolución de cara al futuro del equipo en la competencia.

Tras el escándalo en el Mineirao, se conoció el informe del árbitro del partido entre Cruzeiro y Boca.

La incertidumbre en el mundo Boca llegó a su fin tras conocerse que Esteban Ostojich no incluyó a ningún futbolista del plantel en su reporte de incidentes. Pese a la pelea que se generó entre jugadores del Xeneize y Cruzeiro tras el pitazo final en Brasil, el juez uruguayo decidió no aplicar sanciones extra para los dirigidos por Claudio Úbeda.

El juez uruguayo consideró que no hubo agresiones físicas graves que justificaran nuevas expulsiones, a pesar de que los incidentes en el campo de juego que se originaron después de finalizado el duelo por Copa Libertadores incluyeron empujones e insultos por varios minutos entre varios jugadores de ambos clubes.

Tal como reveló el diario Olé, el árbitro oriental solo incluyó a Adam Bareiro entre los hombres sancionados por el lado del equipo argentino a causa de las dos tarjetas amarillas que el paraguayo vio durante la etapa inicial y por las cuales se fue expulsado.

Leandro Paredes y Matheus Pereira, quienes protagonizaron el cruce más picante cuando terminó el partido, eran los posibles nuevos sancionados. Para tranquilidad de los fanáticos, Ostojich consideró que no existían razones suficientes para que ambos futbolistas sean penalizados por lo ocurrido en el campo de juego.

Las infracciones se repitieron de ambos lados, hasta que llegó la segunda amarilla para Bareiro por un golpe directo a la cara de un rival. El encuentro disputado en el Mineirao tuvo mucha intensidad y, tras la expulsión del delantero, Boca tuvo que acomodar el esquema a un planteo más conservador y terminó con una derrota por la mínima.

Actualmente, ambos clubes comandan el grupo D en la Copa Libertadores y deberán pelear palmo a palmo por el liderazgo en las próximas fechas. Tras el informe del árbitro, el entrenador Claudio Úbeda podrá contar con casi todas sus figuras para los próximos partidos, que serán decisivos.

Adam Bareiro realizó un descargo en redes tras la expulsión contra Cruzeiro

El delantero paraguayo abandonó el campo de juego luego de varios minutos de discusión con el juez principal y el cuarto árbitro por su salida temprana. "Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca. Sea errores del árbitro o no, a mí me toca manejar lo que hago", expresó Adam Bareiro.

El futbolista reconoció su falla en Belo Horizonte mediante una publicación en sus redes sociales y aseguró que trabajará para ayudar al plantel en el futuro. De todos modos, el atacante no podrá estar en el próximo compromiso por Copa Libertadores cuando el equipo visite a Barcelona de Guayaquil por el certamen.