Se reveló una fuerte interna de las mujeres de la Selección argentina: "Sacar nunca se saca a nadie" Luego de crear el grupo "La Scalot" en 2022 para WhatsApp, se generó mucho misterio alrededor de las integrantes tras varias separaciones.







El grupo de las mujeres de la Selección argentina comenzó en el Mundial de Qatar 2022. Instagram

Las mujeres de la Selección argentina decidieron organizarse durante el Mundial de Qatar 2022 y crearon un exclusivo grupo de WhatsApp llamado "La Scalot", algo que ha generado mucho misterio alrededor de quiénes están presentes con motivo de las múltiples separaciones de los jugadores.

Durante su visita al programa Resu en vivo, Valentina Cervantes fue consultada sobre la presencia de Tini Stoessel en el grupo de las mujeres de la Selección argentina. Ante esto, reveló: "Ay, sabés que no sé, tendría que chequear, pero debe estar. No hace falta que esté casada porque yo no estoy casada tampoco".

Luego, le preguntaron por qué se hace con las separaciones, ante lo que confesó: "Sacar, nunca se saca a nadie. La que sale, sale porque quiere, pero nunca se sacó a nadie. Suponete que se separe, sale sola, nadie echa a nadie". Con estas palabras, hizo referencia a las situaciones de Camila Homs (De Paul), Yésica Frías (Palacios), Camila Mayan (Mac Allister) y hasta su caso con Enzo Fernández, entre otras.

Camila Homs De Paul Enzo Fernández Valentina Cervantes Mac Allister Camila Mayan Yésica Frías Palacios Homs, Cervantes, Mayan y Frías son algunas de las protagonistas de estas separaciones. Redes sociales

Por otro lado, hizo referencia a los futuros planes de las mujeres de la Selección: "Todavía no se habla, un poco más adelante se empieza a hablar. Es muy lindo el grupo. Durante el año no se habla, pero cuando viene Copa América, Mundial, salimos a comer todas juntas". De esta manera, evidenció que todo está más que bien entre ellas y confirmó que no hay internas.