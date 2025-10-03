IR A
¿Boda confirmada? Dónde se casarían Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y cuándo sería la fiesta

La pareja planea su unión en un exclusivo salón ubicado en la Provincia de Buenos Aires. El evento marcará un nuevo inicio en su vida en Estados Unidos.

El casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya tendría definida la fecha y el lugar de la celebración. La pareja, que reparte su vida entre Miami y Buenos Aires, planea dar el sí a fines de 2025 en un exclusivo salón elegido también por otras celebridades argentinas.

Son dos famosos muy importantes de Argentina.
¿Con lugar confirmado? Esta famosa pareja argentina se casaría y su ceremonia tiene salón

La cantante y el futbolista, quienes atraviesan un gran momento personal y profesional, decidieron sellar su relación en medio de cambios importantes en su vida. Mientras ella continúa expandiendo su carrera musical y él se consolida en el Inter Miami, la boda aparece como un paso natural que le da lugar tanto al amor como a sus proyectos compartidos.

Los preparativos avanzan con detalles particulares, desde la elección del espacio hasta la búsqueda de un fotógrafo que se aleje de lo tradicional. La celebración no solo marcará un hito en su historia de pareja, sino también el inicio de una nueva etapa en Estados Unidos.

Tini y Rodrigo De Paul

En qué lugar se casarían Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y cuándo sería

Según dio a conocer la periodista Paula Varela en el programa Intrusos, la pareja se inclinó por celebrar su unión en el Dok de Exaltación de la Cruz, un lugar exclusivo que ya fue escenario de bodas de alto perfil como las de Candela Tinelli y Coty Sorokin, Stefi Roitman y Ricky Montaner, y Oriana Sabatini con Paulo Dybala.

La fecha elegida sería el 20 de diciembre de 2025, justo antes de las fiestas de fin de año. Luego del casamiento, Tini se mudaría junto a De Paul a Miami, donde ya tiene residencia el futbolista. La casa que la cantante posee en esa ciudad quedará destinada a sus padres, lo que demuestra que el vínculo familiar seguirá siendo parte de su vida cotidiana.

Tini y De Paul
Entre los detalles de la organización trascendió que buscan un film maker en lugar de un fotógrafo clásico, con la idea de capturar momentos espontáneos y con un estilo moderno. Si bien el casamiento llega en un muy buen momento para la pareja, también tiene un costado práctico. Formalizar el vínculo permitirá a Tini establecerse en Estados Unidos con mayor facilidad y continuar con su carrera desde allí, acompañando a De Paul en su presente deportivo en el Inter Miami de Lionel Messi.

