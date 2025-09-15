Mientras Thiago Medina lucha por su vida, arrancan las pericias y se abre la causa por el accidente

El ex-Gran Hermano se encuentra en terapia intensiva en el hospital y Mariano y Luciano de la Vega por su delicado estado de salud, aunque en las últimas horas tuvo una “leve mejoría”.

Mientras Thiago Medina presentó una leve mejoría en las últimas horas tras su grave accidente en moto el pasado viernes en Moreno, la Justicia comienza con la investigación para lograr de esclarecer qué sucedió y cómo se produjo el choque. En ese sentido, este lunes por la tarde se realizarán sobre la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez, las pericias para lograr determinar la responsabilidad tanto del influencer como del conductor del vehículo .

“A la misma hora en que ocurrió el accidente, van a ir al lugar para determinar la cuestión accidentológica que va a permitir empezar a resolver las dudas que hay: cuál es la responsabilidad del vehículo y la de Thiago por la velocidad a la que circulaba ”, detalló el periodista Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N .

Los principales factores a analizar serán la visibilidad de ambos rodados involucrados en el impacto, las condiciones de la ruta y cómo afecta la curva que tiene el camino a esa altura.

Hasta el momento se dieron a conocer el video de una cámara de seguridad de la zona que permitirá en reconstruir los instantes previos y posteriores al siniestro. Además, se espera que a partir de este martes se lleven a cabo las primeras declaraciones testimoniales , ya que los testigos que estuvieron brindando detalles de hecho lo hicieron solo en la comisaría y no en sede judicial.

“Thiago venía de sentido Moreno a Rodríguez y el auto dobló para meterse en donde está la iglesia y la moto impacta. Yo me paré con las balizas porque estaba tirado en la calzada. Tratamos de cubrirlo un poco para quienes vinieran de atrás no nos atropellaran porque esta es una zona oscura y con la contra curva salen todos rápido. Tratamos de parar un poco el tránsito y protegerlo”, relató Raúl en diálogo con C5N, uno de los testigos que venía por detrás de la moto del influencer.

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

Daniela Celis, ex-Gran Hermano 2022-23, compartió un esperanzador parte médico sobre la salud de Thiago Medina, el joven que llenó de preocupación a todos en redes sociales luego de confesarle a un extraño que lo ayudó que no quería morir.

A través de sus historias de Instagram, Celis mostró una foto de una de sus hijas y luego reveló el esperado parte médico: "Thiago tiene una leve mejoría, ¡y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían! Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración". Con estas palabras, llevó tranquilidad a todos los interesados en la salud del ex-Gran Hermano.

Por otro lado, aseguró: "¡Toda la luz que envían está llegando! Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias, gracias, gracias". Así, se mostró muy agradecida por la gran movilización que hubo en redes sociales con lo ocurrido, ya que el cuadro del joven de 22 años es muy complicado.