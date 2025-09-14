Gastón Pauls volvió a la televisión con programa propio: en qué canal y con qué contenido

El actor Gastón Pauls volvió a la televisión con un programa propio que recorrerá relatos con el objetivo de conmover a la audiencia y luego de varios años desde lo que fue su último trabajo en los medios, el cual fue en la serie Barrabrava para la plataforma Amazon Prime Video.
Para la sorpresa de muchos, Gastón Pauls es el nuevo conductor de Ser Humanos, programa que se estrenó este domingo 14 de septiembre a las 22:30 hrs por la pantalla de América TV. Según reveló el propio canal, este ciclo " invita a recorrer relatos que conmueven: historias de dolor, de inspiración, de resiliencia y de transformación".
En diálogo con el portal PrimiciasYa, el actor confesó: "Estoy tranquilo. Me lo tomo con muchísima calma y hacemos lo que nos gusta genuinamente, es un programa honesto. Está todo puesto: el amor, el corazón, las ganas". Con estas palabras, anticipó que se encuentra muy ilusionado con esta oportunidad de volver a trabajar.
Embed - America TV on Instagram: " Historias que transforman “Ser humanos es mostrar historias de resiliencia, de gente que logra salir de la oscuridad y compartir su luz”. Con Gastón Pauls, junto a Agustina y Hernán Danolfo, llega un programa que conecta televisión y redes para inspirar. Estreno domingo 22:30 Solo por América TV #SerHumanos #AmericaTV #GastonPauls"
Por el lado del horario y día elegido para su ciclo, explicó: "El domingo, por lo general, es un día que para mucha gente resulta un poco bajón. Hay personas que la pasan mal con la soledad, con el tiempo libre. De alguna manera, el programa va a ir a la noche para ver si podemos darle un poco de oxígeno, de aliento, de abrazo, de caricia, a la gente que lo necesita". Así, evidenció su objetivo por ayudar a personas que se encuentran al límite.
Vinculado a los invitados, confesó: "Son historias de superación, de resiliencia, de esperanza, de gente que en medio de su dolor y oscuridad encontró una luz y quiere compartirla con otra gente. Es por si le está pasando lo mismo, para que no se sienta más solo, para que sepa que se puede". En este debut, los elegidos fueron el cantante Nahuel Pennisi, Agustina y Hernán Danolfo (referentes del movimiento social @proyecto_serhumano) y la bailarina Gabriela Torres.
