Meteórico crecimiento: este es el nuevo valor de Franco Mastantuono Según el último informe de un sitio especializado, el ex River es el jugador de LaLiga que más aumentó su cotización en las últimas semanas. Está en el Top 10 de los futbolistas más valiosos del Real Madrid. Por







Mastantuono sorprendió con su rápida adaptación al Real Madrid. Redes sociales

Franco Mastantuono lleva pocos partidos en el Real Madrid, al que se sumó a mediados de agosto después de jugar el Mundial de Clubes con River. Sin embargo, unas pocas semanas le alcanzaron para convertirse en el jugador de LaLiga que más aumentó su cotización.

Según un reciente informe del sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado del volante de 18 años subió 20 millones de euros desde su llegada a Europa: pasó de 30 millones de euros el 1 de junio pasado, cuando todavía era jugador de River, a 50 millones de euros en la actualización del 1 de octubre.

Esta cotización lo ubica como el 10° futbolista más valioso del Real Madrid, un podio que encabezan Kylian Mbappé y Jude Bellingham, ambos valuados en 180 millones de euros, y que completa Vinicius Jr, con 150 millones de euros. Entre los jugadores de la Selección argentina, Mastantuono está quinto por detrás de Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Enzo Fernández.

Franco Mastantuono

El elogio de Xabi Alonso a Franco Mastantuono Franco Mastantuono logró adaptarse muy bien al Real Madrid e incluso convirtió su primer gol en la victoria 4 a 1 ante el Levante. El entrenador merengue, Xabi Alonso, se mostró impresionado y elogió al argentino en una reciente conferencia de prensa. "Tiene muchísimas cosas buenas", aseguró.

"Para la edad que tiene y haber llegado hace poco a un país nuevo, una liga nueva, un club grande, la adaptación ha sido muy buena. A mí me encanta la calidad, la personalidad y lo competitivo que es", enumeró el DT español. "Tiene mucha energía y hay que ordenarlo, evidentemente. Tiene que agarrar conceptos, pero ese gen competitivo es algo fundamental. Estoy muy contento de que lo haya traído, lo vamos a disfrutar mucho tiempo", pronosticó.