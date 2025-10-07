La actriz que regresa a Marvel luego de años de espera: "Siempre quiero volver..." La productora cinematográfica contará otra vez con la presencia de una de las principales estrellas de Hollywood.







Elizabeth Olsen, Gwyneth Paltrow y Scarlett Johansson llevan años fuera del UCM. Marvel Studios

La productora cinematográfica Marvel Studios prepara su regreso más esperado entre el 2026 y el 2027, ya que entre esos años serán los estrenos de Avengers: Doomsday y Secret Wars, algo que estará lleno de sorpresas para los fanáticos y terminará con una larga ausencia.

Durante su presencia en la 33° edición del Hamptons International Film Festival, la actriz Elizabeth Olsen participó del segmento A Conversation With... y sorprendió con sus palabras vinculadas a su papel en Marvel. "Es algo que me encanta y a lo que siempre quiero volver. Todavía hay líneas argumentales que han ocurrido en los cómics que me encantaría hacer y que creo que los fans también quieren", comenzó por expresar.

Por otro lado, enfatizó en que la producción de los filmes están dedicadas a la audiencia: "Es decir, estas películas no son para los críticos, son para los fans. Es realmente fructífero, y las historias solo han mejorado para mí, mi personaje. Lo disfruté mucho. Hay gente que tiene series de televisión en curso a las que puedo volver". Así, lanzó el guiño definitivo para reaparecer en Vision Quest, pautada inicialmente para el 2026.

Wanda Maximoff Scarlet Witch Elizabeth Olsen fue la encargada de dar vida a Wanda Maximoff/Scarlet Witch. Marvel Studios

Para finalizar, Olsen remarcó: "No hay nada igual, y no sé si volveré a tenerlo a menos que sea para un programa continuo. Me gusta esa constancia. Se siente bien. Es decir, la seguridad laboral es buena; creo que todos estamos de acuerdo en eso". Con esto último, dio a entender que solo regresará si se le ofrece un rol extenso como sucedió en la primera etapa, donde participó de seis películas, una serie live action y dos animadas.

Embed - A Conversation With Elizabeth Olsen—Hamptons International Film Festival