Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de octubre

El oficial opera a $1.407,67 para la compra y $1.460,20 para la venta en un inicio de semana al alza en plena cuenta regresiva antes de las elecciones, mientras los mercados aguardan por novedades del salvataje del Tesoro estadounidense.

El dólar oficial cotiza este martes a $1.407,67 para la compra y $1.460,20 para la venta, tras un inicio de semana al alza en plena cuenta regresiva antes de las elecciones, mientras los mercados aguardan por novedades del diálogo entre el ministro de economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, para ultimar detalles del swap por u$s20 mil millones. Por su parte, el dólar en el Banco Nación cotiza a $1.455, mientras que el blue se comercializa en torno a los $1.450.

El dólar oficial, en el centro de las miradas a menos de tres semanas de las elecciones.
El dólar tuvo un leve aumento y cerró por encima de los $1.460 en el inicio de la semana

Durante la jornada del lunes, el Tesoro vendió el 42% de los dólares que había adquirido y volvió a intervenir en el mercado de cambios para contener la suba del billete estadounidense.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $399,92 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1407,67 para la compra y $1460,20 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.430.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.519,63, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.494,01.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.468.

