Oriana Sabatini reveló intimidades sobre las mujeres de la Selección argentina

Vinculado al supuesto liderazgo de Antonela Roccuzzo y Jorgelina Cardoso, Oriana explicó: "No, me parece que no hay status en esos lugares. Eso es algo que lo crea más la gente". Así, también se evidencia que las esposas de los dos futbolistas más importantes de la Selección argentina no tienen un peso distinto al de las demás.

Para finalizar, hizo mención al arribo de Tini Stoessel al grupo tras la salida de Camila Homs: "Se lo vas a tener que preguntar a ella. Yo la veo contenta y la pasamos bárbaro". Durante el festejo de la Scaloneta en el Monumental, se pudo ver a la pareja de Rodrigo De Paul conversando con Antonela, por lo que eso se tomó como un guiño de la aceptación para la "Triple T".