Video: así detuvieron a Fred Machado, el empresario cercano a Espert denunciado por narcotráfico y lavado de dinero La Policía Federal arrestó al empresario en su domicilio tras el aval de la Corte Suprema al pedido norteamericano. Será juzgado por narcotráfico y fraude. Por







Video: así detuvieron a Fred Machado, el empresario cercano a Espert denunciado por narcotráfico y lavado de dinero

La Policía Federal detuvo este martes por la tarde en Viedma al empresario Federico “Fred” Machado, acusado de delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero, luego de que la Corte Suprema dejara firme su extradición a los Estados Unidos. La medida fue dispuesta pocas horas después de que el máximo tribunal rechazara los últimos recursos presentados por su defensa.

En el video del operativo se observa a los agentes ingresando a la vivienda ubicada en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1, que conecta la capital rionegrina con el balneario El Cóndor. Machado, vestido con pantalón cargo beige y una campera azul, es esposado por un efectivo para ser trasladado bajo custodia al juzgado federal para completar los trámites de extradición.

La decisión de la Corte se produjo en medio del impacto político que generó la confirmación de su vínculo con el diputado y excandidato libertario José Luis Espert. Tras el escándalo, el presidente Javier Milei avaló la resolución judicial que habilita el envío del empresario a territorio estadounidense.

Machado será juzgado en Estados Unidos por cinco cargos, entre ellos asociación ilícita para poseer y distribuir cocaína, además de delitos de fraude. La extradición había sido previamente ordenada por el Juzgado Federal de Neuquén y ahora cuenta con el aval definitivo del máximo tribunal.

En declaraciones posteriores a su detención, el empresario volvió a apuntar contra Espert y negó las acusaciones. “Espert merece haber caído por pelotudo y mentiroso. No por narco”, dijo en una entrevista radial, donde insistió en su inocencia y cuestionó el proceso judicial. “Si fuera un narcotraficante con conexiones con el Cártel de Sinaloa, al otro día de la denuncia me hubieran extraditado”, agregó.