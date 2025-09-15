IR A
Esta serie argentina con Leonardo Sbaraglia, mucho misterio y pocos capítulos es furor en Netflix: cómo encontrarla

Este tipo de producciones, más compactas y directas, suelen generar un fuerte efecto en la audiencia, que no tarda en compartir recomendaciones.

Conocé la serie de Netflix que está siendo furor y tiene como protagonista al reconocido actor

Conocé la serie de Netflix que está siendo furor y tiene como protagonista al reconocido actor

@leosbaraglia

El catálogo de Netflix suele renovarse con producciones de todo el mundo, pero cada tanto una serie argentina logra destacarse y captar la atención del público internacional. En esta ocasión, un nuevo título nacional con Leonardo Sbaraglia al frente sorprendió a los usuarios.

Un film de los principios del 2000, que no tuvo éxito en su momento, pero con el tiempo se volvió una película de culto.
El interés se disparó rápidamente gracias a la combinación de un elenco reconocido y una narrativa atrapante, que logra sostener la tensión con pocos capítulos. De esta forma, Las Maldiciones es furor en la N roja. La repercusión alcanzó tal nivel que la serie se convirtió en una de las más buscadas dentro de la plataforma.

Sinopsis de Las Maldiciones, la serie argentina que sorprende a todos en Netflix

Las Maldiciones

La historia transcurre en el norte del país, donde la hija del gobernador es raptada por uno de sus hombres de mayor confianza, justo en el momento en que se debate la aprobación de una ley clave vinculada a la explotación del litio.

Con el correr de los acontecimientos, las razones del secuestrador comienzan a quedar al descubierto, revelando una conspiración que se originó trece años atrás y que expone tanto la esencia real del poder como las maldiciones ligadas a los lazos de sangre.

Tráiler de Las Maldiciones

Embed - Las maldiciones | Inicio de producción | Netflix

Reparto de Las Maldiciones

Esta serie cuenta con las actuaciones de:

  • Leonardo Sbaraglia
  • Gustavo Bassani
  • Alejandra Flechner
  • Monna Antonópulos
  • Francesca Varela
