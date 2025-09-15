Esta serie argentina con Leonardo Sbaraglia, mucho misterio y pocos capítulos es furor en Netflix: cómo encontrarla Este tipo de producciones, más compactas y directas, suelen generar un fuerte efecto en la audiencia, que no tarda en compartir recomendaciones.







El catálogo de Netflix suele renovarse con producciones de todo el mundo, pero cada tanto una serie argentina logra destacarse y captar la atención del público internacional. En esta ocasión, un nuevo título nacional con Leonardo Sbaraglia al frente sorprendió a los usuarios.

El interés se disparó rápidamente gracias a la combinación de un elenco reconocido y una narrativa atrapante, que logra sostener la tensión con pocos capítulos. De esta forma, Las Maldiciones es furor en la N roja. La repercusión alcanzó tal nivel que la serie se convirtió en una de las más buscadas dentro de la plataforma.

Sinopsis de Las Maldiciones, la serie argentina que sorprende a todos en Netflix

La historia transcurre en el norte del país, donde la hija del gobernador es raptada por uno de sus hombres de mayor confianza, justo en el momento en que se debate la aprobación de una ley clave vinculada a la explotación del litio.

Con el correr de los acontecimientos, las razones del secuestrador comienzan a quedar al descubierto, revelando una conspiración que se originó trece años atrás y que expone tanto la esencia real del poder como las maldiciones ligadas a los lazos de sangre.

Gustavo Bassani

Alejandra Flechner

Monna Antonópulos

Francesca Varela