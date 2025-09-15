IR A
IR A

El duro momento que atraviesa Juanes: "Hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir"

El artista colombiano conmovió a sus seguidores con una sentida dedicatoria en redes sociales para expresar su dolor. “Ella está feliz en la paz y el descanso eterno”, escribió.

Juanes anunció la muerte de su madre

Juanes anunció la muerte de su madre, Alicia.

Juanes, que está próximo a presentarse en la Argentina, atraviesa su momento más duro luego de revelar que en los últimos días sufrió la pérdida de su madre, Alicia Vázquez. A través de un extenso y dulce posteo, el colombiano reveló que su progenitora “emprendió viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia”. Si bien aseguró que el deceso sucedió el pasado 8 de septiembre, pero recién en las últimas horas decidió compartir con sus seguidores la triste noticia.

Aplicar este ajuste permite ayudar a recuperar espacio en el celular.
Te puede interesar:

Si Instagram no te está funcionando bien, este es el truco para corregirlo

“A veces hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir; esta es una de esas…”, comenzó su posteo el artista y agregó: “Alicia fue sabia, generosa, optimista, la mejor mamá y abuela, la mejor esposa, la consejera, la chistosa, la indispensable, la única, la irreverente, la insustituible; la que siempre tenía una sonrisa o un buen consejo en mis peores momentos de ansiedad; a la que llamaba todos los días, desde donde estuviera para pedirle su bendición; la que me enseñó la fe a través del amor; la que me enseñó a creer en mí; la que me trajo a este mundo", fue como Juanes decidió recordar a su madre”.

Si bien indicó que “a veces” siente que “se llevó todo”, también indicó que “fue y será, tan eterna que me deja una luz inmensa que ocupará su vacío”: “Sé que será imposible acostumbrarme a su ausencia, pero tengo la certeza de que ella estará en todas partes, al mismo tiempo y más cerca de mí”.

Embed - JUANES en Instagram: "A veces hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir; esta es una de esas… El pasado lunes 8 de septiembre, a la 1 de la mañana, mi madre adorada emprendió el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia. Alicia fue sabia, generosa, optimista, la mejor mamá y abuela, la mejor esposa, la consejera, la chistosa, la indispensable, la única, la irreverente, la insustituible; la que siempre tenía una sonrisa o un buen consejo en mis peores momentos de ansiedad; a la que llamaba todos los días, desde donde estuviera para pedirle su bendición; la que me enseñó la fe a través del amor; la que me enseñó a creer en mí; la que me trajo a este mundo. A veces siento que, de verdad, se llevó todo. Pero fue, y será, tan eterna que me deja una luz inmensa que ocupará su vacío. Sé que será imposible acostumbrarme a su ausencia pero tengo la certeza de que ella estará en todas partes, al mismo tiempo y mas cerca de mí. Mi hermana Luz, su hermana Adíela y mi padre Javier ahora pueden abrazarla, y ella está feliz en la paz y el descanso eterno. El duelo es un proceso lleno de puertas que se abren y se cierran, un camino indescifrable que quizá dura toda la vida. Aquí sigo, buscando en mí la fuerza para continuar, con el inmenso agradecimiento a todos y cada uno de los mensajes que me han hecho llegar de todas partes. Les agradezco en el alma el detalle que han tenido conmigo y mi familia. Y como decía mi mamá… LOS ADORO."
View this post on Instagram

A post shared by JUANES (@juanes)

En esa línea señaló que ahora, su madre estará con su hermana Luz, su tía Adíela y su padre Javier, que “pueden abrazarla, y ella está feliz en la paz y el descanso eterno”. “El duelo es un proceso lleno de puertas que se abren y se cierran, un camino indescifrable que quizá dura toda la vida”, continuó el artista.

Aquí sigo, buscando en mí la fuerza para continuar, con el inmenso agradecimiento a todos y cada uno de los mensajes que me han hecho llegar de todas partes. Les agradezco en el alma el detalle que han tenido conmigo y mi familia. Y como decía mi mamá… LOS ADORO”, cerró Juanes.

Juanes vuelve a la Argentina

Juanes, quien estuvo como co-coach de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina, volverá al país en octubre para presentarse ante su público.

El colombiano se presentará el 28 de octubre en el Movistar Arena, en Buenos Aires, el 30 de octubre estará en el Arena Maipú de Mendoza y finalmente cerrará la gira el 31 de octubre en el Quality Arena de Córdoba.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré quedaron expuestos con la China Suárez.

La China Suárez confirmó la peor noticia para Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré: de qué se trata

Ángel De Brito sorprendió al exponer a Gimena Accardi.
play

Ángel De Brito expuso a Gimena Accardi: "Es alguien bien conocido y casado"

El artista apareció recostado y con sus piernas enyesadas en una cama de hospital.
play

Polémica por la foto de Elton John en un hospital: "Me sacudieron demasiado..."

Juana mostró cómo hizo para decirles a los nenes que se agranda la familia.

La emocionante reacción de los hijos de Juana Repetto al enterarse que van a tener un hermanito

El episodio generó una denuncia por violencia de género de parte de la conductora.

Revelador: difundieron un nuevo video del escándalo ente Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateu Libertador

últimas noticias

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Maduro cruzó a Donald Trump tras el ataque a una embarcación venezolana: "Es una agresión diplomática"

Hace 12 minutos
Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres narcoterroristas

Tensión en el Caribe: Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres "narcoterroristas"

Hace 15 minutos
Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Hace 17 minutos
Cómo evitar accidentes domésticos con este consejo.

El lugar donde nunca tenés que enchufar la licuadora para evitar un incendio

Hace 44 minutos
play
Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Hace 45 minutos