La Policía Federal arrestó a Fred Machado para extraditarlo a Estados Unidos

Tras la decisión de la Corte Suprema, el empresario acusado por narcotráfico y fraude fue detenido en Viedma.

El empresario Federico “Fred” Machado fue detenido este martes por la tarde en su casa de Viedma por la Policía Federal, en cumplimiento del operativo que hará efectiva su extradición a Estados Unidos.

La medida se concretó pocas horas después de que la Corte Suprema rechazara los últimos recursos de su defensa, dejando firme el pedido de la justicia estadounidense. A su vez, la decisión de tribunal supremo se aceleró tras el escándalo que generó la confirmación de su vínculo con el diputado y excandidato libertario José Luis Espert .

Efectivos federales ingresaron al domicilio de Machado, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1, que une Viedma con el balneario El Cóndor, para proceder a su arresto y traslado al juzgado.

Machado será juzgado en Estados Unidos por cinco cargos, entre ellos asociación ilícita para poseer y distribuir cocaína, además de delitos vinculados al fraude. La extradición se había dispuesto previamente por el Juzgado Federal de Neuquén y ahora cuenta con el aval definitivo del máximo tribunal argentino.

Luego de que la Corte Suprema confirmara su la extradición a Estados Unidos ante las denuncias por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero, el empresario Fred Machado dio una segunda entrevista donde apuntó contra José Luis Espert y se despegó de las acusaciones.

“Espert merece haber caído por pelotudo y mentiroso. No por narco. Los narcos en serio todo el mundo sabe dónde están y nadie los toca. Acá y en todo el mundo. Mantengo mi inocencia hasta el final”, afirmó Machado en Radio Con Vos.

Según el empresario, la resolución del máximo tribunal no lo sorprendió. “No me sorprende la decisión de la Corte. Es normal que tarde cuatro o cinco años. Si fuera un narcotraficante con conexiones con el Cártel de Sinaloa, al otro día me hubieran extraditado.” y agregó: “Dicen que yo había robado las rutas del cartel de Sinaloa. En Guatemala y en México los narcos matan a la gente. Esos tipos no juegan"

Machado consideró que el fallo “llegó ahora porque lo de Espert lo puso en foco” y negó haber tenido relación directa con Javier Milei, aunque reconoció haber compartido abogado con el presidente.

“A Milei no lo conozco. No sé. Francisco Oneto es abogado de mucha gente, no solo de Milei. Yo lo conozco a Roberto Rallin, que es socio de Oneto. Después terminó siendo abogado del presidente.”