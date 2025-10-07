Una alcaldesa electa de Alemania fue atacada a puñaladas y detuvieron a su hijo: está grave Se trata de Iris Stalzer, del Partido Socialdemócrata, quien se preparaba para asumir en noviembre en Herdecke. Se encontraba enfrente de su casa cuando fue agredida. Por







Iris Stalzer fue atacada a puñaladas.

La alcaldesa electa en septiembre de la ciudad alemana de Herdecke, Iris Stalzer, fue apuñalada cerca de su casa y su hijo adoptivo fue detenido, en el marco de la investigación. La mujer se encuentra internada en grave estado tras recibir varios cuchillazos.

Stalzer, de 57 años e integrante del Partido Socialdemócrata, se preparaba para asumir el cargo en noviembre. Se encontraba enfrente de su casa cuando fue atacada a puñaladas en la espalda y el abdomen. Tras la agresión, ingresó a su vivienda, donde se encontraba junto a su hija de 17 años y su hijo adoptivo, quienes solicitaron asistencia médica.

En tal sentido, su hijo adoptivo, de 15 años, fue detenido preventivamente para evitar que se pierdan posibles pruebas y aseguró que su madre fue atacada por varios hombres, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para detener a los responsables. Según consignaron medios locales, la alcaldesa electa recibió cerca de 13 cuchillazos.

Iris Stalzer Iris Stalzer.

En este marco, el canciller alemán, Friedrich Merz, lamentó el hecho en su cuenta de la red social X. "Hemos recibido noticias de un crimen atroz en Herdecke. Debe resolverse con urgencia. Tememos por la vida de la alcaldesa electa, Iris Stalzer, y esperamos que se recupere por completo. Mis condolencias están con su familia y seres queridos", expresó.

Por su parte, el secretario general del Partido Socialdemócrata, Tim Klüssendorf, marcó: "La noticia de Herdecke nos entristece profundamente. Estamos preocupados por nuestra compañera y alcaldesa, y acompañamos a su familia en el sentimiento".