James Cameron admitió su disgusto con Marvel, aunque le tiene cariño a un villano: ¿de quién se trata?

James Cameron defendió las motivaciones de uno de los villanos más emblemáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Entérate aquí de quien se trata.

Thanos

Thanos, uno de los villanos más destacados en el UCM.

Si bien James Cameron es un detractor de las producciones de Marvel Studios, hay un villano de la franquicia con el que dijo sentirse identificado y a quien le dio la razón, pese a que es uno de los personajes más odiados por los fans del Universo Cinematográfico de Marvel.

Avengers: Doomsday explicará qué pasó con Kang, el papel de Jonathan Majors.
Marvel explicará la ausencia de Kang en Avengers: Doomsday y terminará con el misterio

"Puedo identificarme con Thanos. Pensé que tenía una respuesta bastante viable. El problema es que nadie va a levantar la mano para ofrecerse como voluntario para ser la mitad que tiene que irse", reveló en diálogo con la revista Time. Si bien el oscarizado director destaco la figura del emblemático villano, lo cierto es que no suele consumir producciones de Marvel Studios, a las que suele comparar con Avatar y la superioridad de sus efectos especiales.

thanos-1_3

Qué villano de Marvel es admirado por James Cameron

"He de decir de antemano que no quiero faltarle el respeto al Universo Cinematográfico de Marvel. Dicho esto, WETA Effects, como se llama ahora, es la mejor en lo suyo, ¿verdad? Industrial Light & Magic hace un gran trabajo, pero cuando se trata del tipo de asuntos faciales emotivos que nosotros hacemos… ¿Thanos? Venga ya. Ya has visto Avatar 2. Ni siquiera se le acerca, y esto lo hizo WETA", expresó.

thanos

Interpretado por Josh Brolin, Thanos es uno de los personajes más complejos del Universo Cinematográfico de Marvel ya que fue generado, completamente, por CGI teniendo como base las facciones del actor, las que desparecen en pantalla dando con una criatura a la altura del cómic.

Creado por el escritor y artista Jim Starlin, Thanos apareció por primera vez en The Invincible Iron Man #55 (febrero de 1973). Su nombre es en parte un juego de palabras que hace referencia al término griego Θνατος (Thánatos, "muerte"), pero sobre todo es una deformación del nombre del dios de la muerte no violenta, Tánatos. Se trata de uno de los villanos más poderosos de todo el Universo Cinematográfico de Marvel.

Thanos_MCU
