De ser promesa a jugar en una liga regional: la historia de un ex convocado por Maradona a la Selección

De brillar en Colón y marcar con la albiceleste, este delantero volvió a sus orígenes.

Hoy disfruta del fútbol en la liga santafesina.

Facundo Bertoglio, con apenas 19 años y surgido de las inferiores de Colón de Santa Fe, fue una de las revelaciones del fútbol argentino, llegando incluso a recibir el llamado de Diego Maradona para vestir la camiseta de la Selección. En aquel amistoso ante Haití, el mediocampista marcó dos goles y dejó la sensación de que un futuro brillante lo esperaba. Sin embargo, el destino le tenía preparado otro camino, lejos de la élite y mucho más cerca de sus raíces.

Este jugador no pudo afianzarse en la Primera de Boca.
En 2010, cuando su nombre comenzaba a sonar fuerte, fue transferido al Dinamo Kiev por una cifra millonaria. Compartió vestuario con figuras como Andriy Shevchenko y tuvo pasos por clubes de Brasil, Francia, Grecia, Kazajistán y Chipre. Pero, pese a la experiencia internacional, nunca logró consolidarse en el máximo nivel europeo. Con el paso de los años, su carrera fue perdiendo visibilidad.

Hoy, el talentoso volante que alguna vez fue considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino volvió al lugar donde todo empezó. A los 34 años, defiende los colores de Centenario de San José de la Esquina, el club de su pueblo natal, que compite en la liga santafesina. En ese lugar, entre amigos y conocidos, se encuentra liderando al equipo como capitán y figura, guiándolo hacia las instancias finales de la Copa Santa Fe.

Bertoglio

Los números de Facundo Bertoglio en su carrera

A lo largo de su trayectoria, Facundo Bertoglio vistió las camisetas de 11 clubes en distintas partes del mundo, disputando 255 partidos oficiales y anotando 38 goles. En el fútbol argentino jugó en Colón, Tigre y Aldosivi, sumando minutos también en la Copa Libertadores y en torneos locales.

Su paso por el Dinamo Kiev marcó su primera experiencia internacional, aunque fue breve, ya que apenas seis partidos disputados entre 2010 y 2012. Luego llegaron etapas más productivas en Gremio de Brasil, donde convirtió ocho goles, Évian de Francia y Asteras Trípoli de Grecia. En este último, logró continuidad y un rendimiento destacado, con cuatro tantos en 25 encuentros.

Bertoglio

En el APOEL de Chipre vivió una de sus mejores etapas fuera de Argentina, con dos títulos consecutivos en la liga local (2016-17 y 2017-18) y un total de ocho goles en 51 partidos. Más adelante, defendió los colores de Lamia y Volos en Grecia, además del Ordabasy de Kazajistán. Su último paso en el exterior fue en Iraklis, antes de regresar definitivamente al país.

Bertoglio

Con la Selección Argentina tuvo una participación breve ya que jugó un solo partido en 2010, bajo la dirección técnica de Maradona, y marcó dos goles ante Haití. Aquella noche en Neuquén fue su consagración simbólica, el punto más alto de una carrera que luego lo llevaría por diversos destinos.

