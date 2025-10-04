4 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Con un golazo de Gorosito, la Selección Sub 20 derrotó a Italia y cerró su grupo con puntaje ideal en el Mundial de Chile

El lateral de Boca metió un tanto maradoneano para que el equipo de Placente supere por 1-0 al conjunto europeo y termine de la mejor manera la fase de grupos Así, espera rival en octavos de final.

Por
Dylan Gorosito

Dylan Gorosito, el jugador de Boca, metió un golazo de otro partido.

La Selección argentina Sub 20 venció por 1-0 a Italia, en el Estadio Elías Figueroa Brander, en la ciudad de Valparaíso, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial de Chile y cerró la primera fase con puntaje ideal. Con un golazo de Dylan Gorosito, la Albiceleste, que ya estaba clasificado a los octavos de final, superó a uno de los candidatos al título y continúa por el buen camino en el torneo. Ahora, a esperar el rival: será ante uno de los mejores terceros.

Thiago Almada es una de las figuras que comenzó a surgir en los últimos partidos.
Te puede interesar:

La Selección argentina ya tiene una baja: Scaloni desafectó a uno de los jugadores de la lista

El equipo de Diego Placente se plantó ante uno de los mejores conjuntos europeos y metió un triunfazo, de ésos que te dan confianza necesaria para llegar a lo más alto. Con un 11 titular definidos y figuras que comienzan a aparecer como Alejo Sarco, Maher Carrizo y Dylan Gorosito, la Argentina es uno de los aspirantes a quedarse con la Copa del Mundo de la categoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1974639150570840528&partner=&hide_thread=false

Y no fue nada fácil enfrentar a la Azzurra. Con una clara diferencia física y estrellas internacionales como Mattia Liberali, del Milán, y tanques en la delantera como Alvin Okoro e Ismael Konaté, la Albiceleste fue viva y jugó a un toque y con la rapidez que lo caracteriza para no dejar jugar a Italia. Así, tuvo varias situaciones en el primer tiempo, pero la más clara fue para la Nazionale: Lorenzo Riccio había convertido, pero el VAR lo anuló por falta previo de Francesco Verde a Julio Soler.

En el segundo tiempo, llegó la magia y la categoría de los pibes en Valparaíso. Es que el entrenador Placente movió el banco y llegó el primer y único gol del partido de la mano de una de sus figuras: Gorosito. El pibe de Boca, que no tiene muchas chanches en el Xeneize, realizó una jugada de otro partido, entró con pelota dominada al área y, tras dejar a varios italianos por el camino (con caño incluído), marcó un golazo maradoneano.

Sub 20 Argentina Italia Fernández Benjamin
Santiago Fern&aacute;ndez tapa el remate del italiano Emanuel Benjamin.

Santiago Fernández tapa el remate del italiano Emanuel Benjamin.

Un golpe de KO para Italia, que propuso juego físico y de contacto pero no pudo ante la categoría del plantel de Argentina Sub 20. Así, la Albiceleste finalizó en la cima del grupo D con puntaje ideal tras superar a Cuba, en su estreno, por 3-1 y a Australia, 4-1.

De esta manera, deberá esperar que finalice toda la fase de grupos para conocer a su rival, ya que se medirá contra uno de los mejores terceros. Por su parte, Italia terminó en el segundo puesto y se enfrentará a los Estados Unidos, que terminó en la cima de la zona E.

Argentina Italia Sub 20 Maher Carrizo
Maher Carrizo, uno de los puntos altos de la Selecci&oacute;n, pelea con el italiano Benjamin.

Maher Carrizo, uno de los puntos altos de la Selección, pelea con el italiano Benjamin.

Mirá el resumen de la victoria de Argentina sobre Italia en el Mundial Sub 20 de Chile

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Albiceleste ganó los dos partidos anteriores.

Mundial Sub 20: Argentina enfrenta a Italia y quiere asegurarse el primer lugar

Lionel Messi convocó a Cambeses, Rivero y Moreno.

Las tres sorpresas de la lista de la Selección argentina para enfrentar a Venezuela y Puerto Rico

Clubes europeos observan con atención cada movimiento de un jugador argentino.

El futbolista de la Selección argentina que podría jugar en la Premier League a cambio de 80 millones

Trionda, la flamante pelota oficial de la cita mundialista.

Se conoció la pelota oficial del Mundial 2026: el homenaje a los países anfitriones y la presentación de Messi

La camiseta alternativa sería muy parecida a la usada en Qatar 2022.

Se filtró la polémica camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026: el detalle que divide a los hinchas

Facundo Medina se lesionó.

Dura baja para la Selección argentina: se lesionó un defensor y no podrá ser convocado

Rating Cero

La pareja formó una familia ensamblada con los hijos de sus relaciones anteriores.

Camila Homs y José Sosa anunciaron el nombre de su hija: cuál es y qué significa

La productora junto a su nieta e hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca.

Muerte de la nieta de Cris Morena, Mila Yankelevich: dos testigos dieron nuevos detalles de la tragedia

Pestañela diariamente da el parte médico de Thiago, en sus redes.

Daniela Celis, presente en la peregrinación de Luján tras la milagrosa recuperación de Thiago Medina

El cambio de canal podría darse en la mitad del 2026. 

¡Bombazo! Gran figura de América TV en la mira de Telefe con una oferta importante para 2026

De qué se trata esta impactante película de la plataforma.
play

Está en Netflix, es un drama desesperante y se va a convertir en una de tus películas favoritas

Soledad Pastorutti eligió una fragancia floral y frutal como parte de su estilo cotidiano.

Cuál es el perfume favorito de Soledad Pastorutti: esto es lo que sale

últimas noticias

play
Rodrigo De Paul y Messi, titulares en la goleada por 4-1 a New England Revolution.

Show de asistencias de Messi, para la goleada de Inter Miami por 4-1 sobre New England Revolution

Hace 43 minutos
El Presidente Javier Milei visitó a Rogelio Frigerio, Gobernador de Entre Ríos.

Milei anunció junto a Figerio que la Hidrovía incorporará a Entre Ríos y se harán nuevos dragados en el río Paraná

Hace 1 hora
play

Juan Grabois cruzó a José Luis Espert: "No das lástima, das asco"

Hace 1 hora
play
Dylan Gorosito, el jugador de Boca, metió un golazo de otro partido.

Con un golazo de Gorosito, la Selección derrotó a Italia y cerró su grupo con puntaje ideal en el Mundial Sub 20 de Chile

Hace 1 hora
El mandatario le habló a la gente que se hizo presente a través de un megáfono.

Milei llevó la campaña a Entre Ríos, junto al gobernador Frigerio: "Sé que también la estamos pasando mal, pero estamos cada día mejor"

Hace 1 hora