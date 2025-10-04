Con un golazo de Gorosito, la Selección Sub 20 derrotó a Italia y cerró su grupo con puntaje ideal en el Mundial de Chile

La Selección argentina Sub 20 venció por 1-0 a Italia, en el Estadio Elías Figueroa Brander, en la ciudad de Valparaíso, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial de Chile y cerró la primera fase con puntaje ideal. Con un golazo de Dylan Gorosito, la Albiceleste, que ya estaba clasificado a los octavos de final, superó a uno de los candidatos al título y continúa por el buen camino en el torneo. Ahora, a esperar el rival: será ante uno de los mejores terceros.
El equipo de Diego Placente se plantó ante uno de los mejores conjuntos europeos y metió un triunfazo, de ésos que te dan confianza necesaria para llegar a lo más alto. Con un 11 titular definidos y figuras que comienzan a aparecer como Alejo Sarco, Maher Carrizo y Dylan Gorosito, la Argentina es uno de los aspirantes a quedarse con la Copa del Mundo de la categoría.
Y no fue nada fácil enfrentar a la Azzurra. Con una clara diferencia física y estrellas internacionales como Mattia Liberali, del Milán, y tanques en la delantera como Alvin Okoro e Ismael Konaté, la Albiceleste fue viva y jugó a un toque y con la rapidez que lo caracteriza para no dejar jugar a Italia. Así, tuvo varias situaciones en el primer tiempo, pero la más clara fue para la Nazionale: Lorenzo Riccio había convertido, pero el VAR lo anuló por falta previo de Francesco Verde a Julio Soler.
En el segundo tiempo, llegó la magia y la categoría de los pibes en Valparaíso. Es que el entrenador Placente movió el banco y llegó el primer y único gol del partido de la mano de una de sus figuras: Gorosito. El pibe de Boca, que no tiene muchas chanches en el Xeneize, realizó una jugada de otro partido, entró con pelota dominada al área y, tras dejar a varios italianos por el camino (con caño incluído), marcó un golazo maradoneano.
Sub 20 Argentina Italia Fernández Benjamin
Santiago Fernández tapa el remate del italiano Emanuel Benjamin.
@Conmebol
Un golpe de KO para Italia, que propuso juego físico y de contacto pero no pudo ante la categoría del plantel de Argentina Sub 20. Así, la Albiceleste finalizó en la cima del grupo D con puntaje ideal tras superar a Cuba, en su estreno, por 3-1 y a Australia, 4-1.
De esta manera, deberá esperar que finalice toda la fase de grupos para conocer a su rival, ya que se medirá contra uno de los mejores terceros. Por su parte, Italia terminó en el segundo puesto y se enfrentará a los Estados Unidos, que terminó en la cima de la zona E.
Argentina Italia Sub 20 Maher Carrizo
Maher Carrizo, uno de los puntos altos de la Selección, pelea con el italiano Benjamin.
@Conmebol
Mirá el resumen de la victoria de Argentina sobre Italia en el Mundial Sub 20 de Chile