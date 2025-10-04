Con un golazo de Gorosito, la Selección Sub 20 derrotó a Italia y cerró su grupo con puntaje ideal en el Mundial de Chile El lateral de Boca metió un tanto maradoneano para que el equipo de Placente supere por 1-0 al conjunto europeo y termine de la mejor manera la fase de grupos Así, espera rival en octavos de final. Por







Dylan Gorosito, el jugador de Boca, metió un golazo de otro partido.

La Selección argentina Sub 20 venció por 1-0 a Italia, en el Estadio Elías Figueroa Brander, en la ciudad de Valparaíso, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial de Chile y cerró la primera fase con puntaje ideal. Con un golazo de Dylan Gorosito, la Albiceleste, que ya estaba clasificado a los octavos de final, superó a uno de los candidatos al título y continúa por el buen camino en el torneo. Ahora, a esperar el rival: será ante uno de los mejores terceros.

El equipo de Diego Placente se plantó ante uno de los mejores conjuntos europeos y metió un triunfazo, de ésos que te dan confianza necesaria para llegar a lo más alto. Con un 11 titular definidos y figuras que comienzan a aparecer como Alejo Sarco, Maher Carrizo y Dylan Gorosito, la Argentina es uno de los aspirantes a quedarse con la Copa del Mundo de la categoría.

@Argentina 1 (Dylan Gorosito) #Italia 0



¡Final del partido!



El Seleccionado Nacional se clasificó primero en su zona. ¡Vamos los pibes! pic.twitter.com/KuDKpnuojR — Selección Argentina (@Argentina) October 5, 2025

Y no fue nada fácil enfrentar a la Azzurra. Con una clara diferencia física y estrellas internacionales como Mattia Liberali, del Milán, y tanques en la delantera como Alvin Okoro e Ismael Konaté, la Albiceleste fue viva y jugó a un toque y con la rapidez que lo caracteriza para no dejar jugar a Italia. Así, tuvo varias situaciones en el primer tiempo, pero la más clara fue para la Nazionale: Lorenzo Riccio había convertido, pero el VAR lo anuló por falta previo de Francesco Verde a Julio Soler.

En el segundo tiempo, llegó la magia y la categoría de los pibes en Valparaíso. Es que el entrenador Placente movió el banco y llegó el primer y único gol del partido de la mano de una de sus figuras: Gorosito. El pibe de Boca, que no tiene muchas chanches en el Xeneize, realizó una jugada de otro partido, entró con pelota dominada al área y, tras dejar a varios italianos por el camino (con caño incluído), marcó un golazo maradoneano.