Carlos Delfino anunció su retiro: se apaga la última luz de la Generación Dorada A los 43 años, el santafesino confirmó el final de una carrera de 27 temporadas marcada por el talento, la resiliencia y los logros con la Selección argentina. Con su despedida, se cierra definitivamente la era más gloriosa del básquet nacional.







Carlos Delfino, uno de los grandes símbolos del básquet argentino y último representante activo de la Generación Dorada, anunció oficialmente su retiro a los 43 años. Con su decisión, el alero santafesino pone fin a una carrera de casi tres décadas, atravesada por el talento, la perseverancia y los grandes hitos con la camiseta argentina.

Surgido de Unión de Santa Fe, Delfino dio sus primeros pasos en la Liga Nacional antes de dar el salto a Europa y, más tarde, a la NBA. En Estados Unidos vistió las camisetas de Detroit Pistons, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks y Houston Rockets, mientras que en el Viejo Continente tuvo pasos destacados por Fortitudo Bologna y Baskonia, entre otros clubes. Su última temporada fue en el Benedetto XIV Cento, de la Serie A2 italiana.

Con la Selección argentina, su nombre quedó grabado entre los más grandes. Fue campeón olímpico en Atenas 2004 y medallista de bronce en Pekín 2008, además de conquistar los torneos FIBA Américas 2011 y 2022.

En 2013, una grave lesión en el pie derecho pareció marcar su despedida definitiva: más de mil días sin jugar y diez cirugías que pusieron a prueba su carrera. Sin embargo, su regreso en 2017, primero en Boca y luego en Europa, fue una muestra de su tenacidad.

Delfino volvió incluso a vestir la camiseta argentina con 41 años, un hecho inusual en el deporte profesional. Su retiro cierra no solo una historia personal de superación, sino también la última página de una generación que cambió para siempre la historia del básquet argentino.