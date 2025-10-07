7 de octubre de 2025 Inicio
Triple femicidio en Florencio Varela: revelan los resultados de la autopsia de Morena Verdi

El informe forense detalló que los crímenes ocurrieron entre la noche del viernes 19 de septiembre y la madrugada del sábado 20.

Por el triple femicidio, el fiscal confirmó que hay 9 detenidos y están investigando otras 3 o 4 más

En medio de la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela, revelaron los escalofriantes resultados de la autopsia de Morena Verdi y, además, que los crímenes ocurrieron entre la noche del viernes 19 de septiembre y la madrugada del sábado 20.

De acuerdo al informe forense, una de las víctimas del triple crimen murió por un “shock neurogénico” producto de una estrangulación. Además, se confirmó que presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo, las cuales fueron postmortem.

Por otro lado, se confirmó que la joven de 20 años fue sujetada con un cordón en ambos tobillos, con una cinta plástica en ambas muñecas y el mismo elemento que se utilizó como mordaza en la boca, sumado a una bolsa cubriendo la cabeza y una posible bufanda sobre el cuello.

La necropsia se llevó a cabo en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, en Laferrere, y el documento se describe que “se deja constancia que el cadáver se encuentra sucio y con restos de tierra en la superficie corporal”, así como también en avanzado estado de descomposición, de acuerdo a lo informado por NA.

La primera advertencia que se observa en el cuerpo de Morena es “una dislocación en la cabeza del fémur izquierdo y una lesión a nivel cervical”.

Respecto a la data de muerte, podría haberse cometido aproximadamente 4 o 5 días previos de practicada la autopsia, por lo tanto, se confirmaría que los crímenes de Brenda Del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena ocurrieron entre la noche del viernes 19 de septiembre y la madrugada del sábado 20.

Las “múltiples lesiones” se encuentran en la cara interna y anterior del muslo izquierdo, en la región orbicular derecha e izquierda, en la región esternal media e inferior, también en la aurícula derecha e izquierda y se observa un infiltrado hemorrágico a nivel parietal izquierdo.

En escrito señala que el cuerpo de Verdi “presenta dos complejos lesivos con entidad suficiente para provocar la muerte de la víctima” y se halló una “luxofractura de la columna vertebral a nivel cervical 1-2, que involucra dos de los tres pilares de sostén de la columna vertebral, y que le provocó un shock neurogénico”.

“Dicho complejo lesivo compromete órganos y centros vitales con magnitud y entidad suficiente para causar la muerte”, se precisó y agregó: “Se localizó un surco de estrangulación a lazo, lo que generó un síndrome asfíctico generalizado”.

En el cierre del escrito, el médico forense concluyó que la muerte de Morena estuvo asociada a un “mecanismo violento”, a instancias de un “shock neurogénico”, siendo su causa macroscópica una “luxofractura cervical, asociada a una compresión extrínseca de cuello por estrangulación”.

El fiscal confirmó que están investigando más personas por triple femicidio

En el inicio de la semana, el fiscal de la causa Adrián Arribas confirmó que además de los 9 detenido, también se están investigando a “otras 3 o 4 personas más”. “En las próximas horas habrá nuevos allanamientos y más testimoniales en la Fiscalía”, aseguró ante la prensa.

Por otro lado, reconoció que aún no está probado que sea un crimen narco, pero sí tienen probado que había vínculo entre Pequeño J y Lara Gutiérrez, que se relaciona con las imágenes que trascendieron en las últimas horas donde ambos fueron vistos juntos caminando por la calle.

Caso Loan: fiscales reclaman que se extienda el plazo de la investigación

Caso Loan: los fiscales reclaman que se extienda el plazo de cierre de la investigación

 Cristian Deivy Torrico Mendoza quedó detenido, imputado dehomicidio agravado

Macabro crimen en Moreno: un hombre confesó que mató al hijo de 4 años de su pareja

