Hallaron asesinada a la joven desaparecida en Entre Ríos: apareció adentro de un aljibe

Daiana Mendieta fue encontrada por la Policía en la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla. Era intensamente buscada desde el viernes, cuando se la había visto por última vez.

Hallaron asesinada a Daiana Mendieta en Entre Ríos.

Tras varias horas de búsqueda, hallaron asesinada a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que se encontraba desaparecida en Entre Ríos. Los investigadores encontraron su cuerpo en un aljibe de 10 metros de profundidad.

El último posteo de Daiana Mendieta, la joven hallada en un aljibe de Entre Ríos: "Lanzándose..."

Según lo que contó Mariela López Brown desde el lugar para La Mañana en C5N, los efectivos que recorrían el arroyo cesaron la labor, por lo que ya se replegaron los uniformados distribuidos en varios equipos que estaban trabajando.

Tras el hallazgo del cuerpo, se vendrá todo lo que tiene que ver la investigación: es decir, tratar de determinar los motivos por los cuales fue asesinada.

A la vez, se espera que en las próximas horas se acerque al lugar el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, junto con la fiscal a cargo de la causa, Emilce Reynoso.

daiana mendieta

Crimen de Daiana Mendieta: así continúa la causa

En el marco de la investigación, ya hay un hombre de 55 años detenido, luego de resistirse a entregar su teléfono celular durante un procedimiento policial realizado en una vivienda cercana a la comisaría local. Según trascendió, la familia del detenido conocía a Daiana, aunque no existía un vínculo de amistad estrecho.

Durante ese allanamiento, los agentes secuestraron dos celulares y una camioneta Toyota Hilux. El hombre fue aprehendido por “resistencia a la autoridad” tras amenazar a los efectivos con un arma de fuego.

Uno de los rastrillajes tuvo lugar en el galpón de atrás de la casa de la familia Mendieta, que según indicaron medios locales, era alquilado por el principal sospechoso para realizar trabajos agrarios.

El jefe Silva confirmó a Diario Junio que los investigadores ya accedieron a la información del teléfono y las redes sociales de Daiana, lo que permitió obtener datos relevantes para la causa, aunque evitó brindar precisiones por tratarse de información sensible.

Por otra parte, en diálogo con el equipo de Mañanas Argentinas por C5N, Vega contó que el acusado no habló sobre la relación con la joven y que no podrá declarar hasta que la Justicia así lo disponga. Se espera que la citación a declaración indagatoria sea esta semana.

Cómo fue la desaparición de Daiana

De acuerdo con la denuncia presentada por sus padres, la joven salió de su casa el viernes alrededor de las 20 y dos horas después dejó de responder los mensajes. Al no obtener noticias durante todo el sábado, su familia acudió por la noche a la Comisaría de Gobernador Mansilla para radicar la denuncia.

La última actividad registrada en su cuenta de Instagram data de hace dos días, lo que refuerza la hipótesis de que fue realizada poco antes de su desaparición.

