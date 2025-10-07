Se confirmó la sanción a Nicolás Otamendi tras la expulsión en Eliminatorias: ¿se pierde el debut en el Mundial 2026?

El defensor campeón del mundo vio la tarjeta roja en el último encuentro ante Ecuador, siendo la primera vistiendo la camiseta de la Selección en 128 partidos.

A menos de un año del inicio el Mundial 2026, Lionel Scaloni ya tiene condicionado el armado del equipo. Es que la FIFA confirmó la cantidad de fechas que recibió Nicolás Otamendi tras la expulsión en el último partido de Eliminatorias ante Ecuador en Guayaquil.

Ahora, el ente rector del fútbol mundial dio a conocer que el defensor de la Selección argentina recibió solo una fecha de suspensión, pese a ser roja directa, y de esta manera se perderá el primer partido del Mundial 2026.

Sin embargo, existe “un gris” en el reglamento FIFA al referirse a que debe cumplir en “partidos oficiales de selecciones” , por lo que en caso de jugarse la Finalissima contra España que podría darse en marzo el año próximo (partido entre campeón de América y el de Europa), el defensor podría cumplir la fecha allí.

La expulsión del defensor de Benfica se dio los 31' de la primera etapa, tras un pelotazo de la Selección ecuatoriana que no pudo rechazar Leonardo Balerdi, de flojo partido. El exjugador de Vélez debió cerrar la posición, y cruzar al delantero Enner Valencia, que se iba en soledad a enfrentar al Dibu Martínez.

El árbitro colombiano, Wilmar Roldán, no dudó, e inmediatamente lo expulsó, siendo esta la primera de Otamendi en toda su historia en la Selección, en 128 partidos.

Nicolás Otamendi confirmó que jugó su último partido por Eliminatorias con la Selección

Tras la derrota de la Selección argentina ante Ecuador por Eliminatorias 2026, Nicolás Otamendi confirmó que dicho encuentro fue el último en dicha instancia que el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026 será la última competencia también con la Albiceleste.

Por ello, Lionel Scaloni le había dado la capitanía tras la ausencia de Lionel Messi quien también había anunciado su retiro de las preparaciones previas a las competencias mundialistas.

“Orgulloso de este grupo hoy, mañana y siempre. Vamos Argentina. Este fue mi último capítulo de Eliminatorias, gracias por todo el apoyo”, publicó en su cuenta de X y posteriormente, en una entrevista confirmó que el Mundial 2026 será su última competencia con la Albiceleste.