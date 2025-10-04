La Selección argentina ya tiene una baja: Lionel Scaloni desafectó a uno de los jugadores de la lista El entrenador había dado a conocer la lista de convocados este viernes, para la doble fecha FIFA de octubre, donde la Albiceleste enfrentará a Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos. Por







Thiago Almada es una de las figuras que comenzó a surgir en los últimos partidos.

A menos de una semana del doble compromiso que tendrá la Selección argentina, en la próxima fecha FIFA de octubre, donde enfrentará en Estados Unidos a Venezuela y Puerto Rico, el entrenador Lionel Scaloni ya tuvo que desafectar a uno de los 28 jugadores de la lista de convocados.

“El futbolista del Atlético Madrid Thiago Almada será baja para la doble fecha de amistosos en los Estados Unidos”, adelantó este sábado la cuenta de la Selección. El exjugador de Vélez padece una lesión muscular y también fue desafectado de su compromiso en España, en el partido contra Celta de este domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1974567049130119302&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor El futbolista del @Atleti Thiago Almada será baja para la doble fecha de amistosos en los Estados Unidos. pic.twitter.com/iaQI2KqZQ0 — Selección Argentina (@Argentina) October 4, 2025

“Está entrenando bien. La verdad que se lesionó con la selección argentina creo que ya hace veintipico días atrás, está recuperándose bastante bien, ayer hizo su primer entrenamiento, hoy hizo una parte del entrenamiento y consideramos que todavía no está para poder competir", había expresado, Diego Simeone, entrenador del Colchonero, sorprendido por la convocatoria de Almada.

El jugador de 24 años se lesionó el pasado 9 de septiembre, tras haber sido titular contra Venezuela en el anteúltimo partido por Eliminatorias Sudamericanas, y desde entonces se perdió seis partidos con Atlético de Madrid: la dolencia muscular fue en el sóleo derecho.