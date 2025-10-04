4 de octubre de 2025 Inicio
La Selección argentina ya tiene una baja: Lionel Scaloni desafectó a uno de los jugadores de la lista

El entrenador había dado a conocer la lista de convocados este viernes, para la doble fecha FIFA de octubre, donde la Albiceleste enfrentará a Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.

A menos de una semana del doble compromiso que tendrá la Selección argentina, en la próxima fecha FIFA de octubre, donde enfrentará en Estados Unidos a Venezuela y Puerto Rico, el entrenador Lionel Scaloni ya tuvo que desafectar a uno de los 28 jugadores de la lista de convocados.

“El futbolista del Atlético Madrid Thiago Almada será baja para la doble fecha de amistosos en los Estados Unidos”, adelantó este sábado la cuenta de la Selección. El exjugador de Vélez padece una lesión muscular y también fue desafectado de su compromiso en España, en el partido contra Celta de este domingo.

Está entrenando bien. La verdad que se lesionó con la selección argentina creo que ya hace veintipico días atrás, está recuperándose bastante bien, ayer hizo su primer entrenamiento, hoy hizo una parte del entrenamiento y consideramos que todavía no está para poder competir", había expresado, Diego Simeone, entrenador del Colchonero, sorprendido por la convocatoria de Almada.

El jugador de 24 años se lesionó el pasado 9 de septiembre, tras haber sido titular contra Venezuela en el anteúltimo partido por Eliminatorias Sudamericanas, y desde entonces se perdió seis partidos con Atlético de Madrid: la dolencia muscular fue en el sóleo derecho.

De esta manera, crece la expectativa por quién será el reemplazante de Almada en una lista de convocados con varias bajas. Exequiel Palacios (aductor derecho), Lisandro Martínez (rotura de ligamentos cruzados), Facundo Medina (tobillo) y Nehuén Pérez (tendón de Aquiles) son algunos de los ausentes en estos amistosos internacionales de cara al Mundial 2026.

Los partidos de la Selección argentina antes del Mundial 2026

  • Argentina vs. Venezuela - Amistoso internacional - Viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.
  • Argentina vs. Puerto Rico - Amistoso internacional - Lunes 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.
  • Argentina vs. Angola - Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 10 y el 18 de noviembre) - Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola.
  • Argentina vs. rival a confirmar - Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 8 y el 18 de noviembre) - Estadio Icónico de Lusail, Qatar.
  • Argentina vs. España - Finalissima - Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 - Sede a confirmar.
  • Argentina vs. México - Amistoso internacional - 1° y el 9 de junio de 2026 - Sede a definir.
  • Argentina vs. Honduras - Amistoso internacional - 1° y el 9 de junio de 2026 - Sede a definir.
