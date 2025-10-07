Jugó en la Selección argentina y Europa, y hoy es ayudante de un DT en un gigante de Inglaterra

Tuvo una exitosa carrera como jugador y dirigió a varios equipos del fútbol argentino, pero decidió encarar un nuevo desafío: un excompañero lo convocó para que integre su cuerpo técnico en la Premier League.

Después de una exitosa carrera como jugador que incluyó a la Selección argentina y a varios clubes de Europa, Gabriel Heinze siguió ligado al fútbol, ahora como entrenador. El último club que dirigió fue Newell's, donde estuvo hasta noviembre de 2023, pero a mediados de este año dio un gran salto profesional.

"Segurola y Habana 4310...", a 30 años de la histórica frase de Maradona para Toresani en su vuelta al fútbol y a Boca

Desde julio pasado, Heinze integra el cuerpo técnico del Arsenal de Inglaterra como ayudante del DT Mikel Arteta. Este cargo representa el debut de Heinze como asistente técnico en el fútbol europeo y, además, su regreso a la Premier League luego de su etapa como jugador en el Manchester United, entre 2004 y 2007.

Arteta conocía al argentino de su época como compañeros en el PSG, en la temporada 2001-2002, y lo convocó para ocupar el lugar que dejó libre Carlos Cuesta. "Fue compañero, luego amigo, y se ha convertido en una persona muy importante en mi vida", aseguró el entrenador español a ESPN.

"Ahora, aparte de lo personal, vamos a compartir la parte profesional. Lo he admirado a nivel humano, luego a nivel profesional, porque cuando era jugador me ayudó muchísimo a mejorar y a ver el fútbol de otra manera", destacó.

"Después, como entrenador, es alguien de quien he aprendido mucho y creo que es alguien que nos va a traer algo que no tenemos, que es un alma insaciable, competitiva y ganadora. Es necesario para dar el salto que buscamos", afirmó.

El paso de Gabriel Heinze como DT

Gabriel Heinze se retiró como futbolista en mayo de 2014, jugando para Newell's. Un año después asumió como DT en Godoy Cruz pero, como todavía no contaba con el título de entrenador, tenía que ver los partidos desde la tribuna. Esa experiencia duró solo tres meses.

Su siguiente trabajo fue en Argentinos Juniors, club al que llegó en junio de 2016 con la difícil tarea de devolverlo a la Primera División. A pesar de un inicio complicado y de varios roces con la dirigencia y la hinchada, el equipo terminó saliendo campeón de la B Nacional con 11 puntos de ventaja.

En 2018 llegó a Vélez, donde estuvo dos años y se convirtió en su trabajo más extenso como DT. En enero de 2021 firmó con el Atlanta United de la MLS, pero fue despedido seis meses después por distintos inconvenientes con el plantel. Su último trabajo fue en Newell's, entre octubre de 2022 y noviembre de 2023.