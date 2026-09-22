El ex de la actriz se refirió al conflicto judicial que atraviesan, habló sobre una cuenta vinculada al dinero de su hija Giovanna y denunció haber recibido presuntas amenazas.

Ricky Diotto aseguró que el vínculo con Callejón está cada vez peor y que lo amenazó.

La tensión entre Ricky Diotto y María Fernanda Callejón parece haber alcanzado su punto más álgido durante el mediodía de este martes. El odontólogo fue interceptado por las cámaras de Intrusos y realizó fuertes declaraciones sobre su relación con la actriz.

Tras el inesperado cambio, así quedó el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Sus palabras se produjeron luego de que el Juzgado Correccional N.º 1 de Campana lo encontrara penalmente responsable del delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa” , en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia realizada por Callejón.

Debido a esa resolución Diotto fue condenado a cuatro meses de prisión en suspenso , medida que ya fue apelada por su defensa. Frente a esto, Ricky se refirió al conflicto legal y aseguró: “Se apeló y hay que esperar, que tarde lo que tarde”.

El cronista le consultó sobre una cuenta que se abrió, por disposición judicial, cuando su hija trabajó en teatro en Papá por siempre. "La plata se le depositó a la madre y eso estamos ahora en tratativas de armar una cuenta judicial para que la plata quede ahí hasta que ella tenga 18 ”, respondió el odontólogo.

LA FURIA DE RICARDO DIOTTO CONTRA CALLEJÓN: "TENDRÍA QUE ESTAR LA PLATA" #Intrusos26Años @intrusos pic.twitter.com/sHpbKTGswn

“Tendría que estar (el dinero) porque es un dinero para que use mi hija en un futuro, no es un dinero ni para la madre ni para mí. Mi hija usa lo que le doy yo y la mamá", aseveró.

En 2015 nació Giovanna, única hija de la pareja.

Ricardo Diotto contra Fernanda Callejón: "Nunca vamos a lograr la paz"

Además, Ricky Diotto aseguró que el vínculo con Callejón está cada vez peor, y relató un tenso encuentro que mantuvo con su exesposa: "No está nada tranquilo, yo hago mi vida y la quiero tener lo más lejos posible. Está todo cada vez peor. En el Juzgado se habló que íbamos a tratar de mantener la paz y está todo absolutamente al revés".

Luego sostuvo que Fernanda lo amenazó: “Me amenazó directamente delante de mi hija. Me dijo: 'tené mucho cuidado'. Yo no quiero saber más nada, la quiero tener lejos. Nunca vamos a lograr la paz".

A modo de cierre, cuestionó a la justicia: "Eso fue un verso. Por todas las barbaridades que ella dijo me hubieran dado 6 o 7 años y el juez me dio cuatro meses para dejarme tranquilo. Una forr... todo. Cobarde él, todos, porque no se pudo probar nada".

"Después de todo el circo que se armó mancharon mi nombre, mi reputación e historia, estoy inflado los hue... con esta mujer ya", cerró.