Conmoción en la música: murió un famoso guitarrista que marcó una era con su banda El cofundador de New Found Glory murió a los 45 años después de años de lucha contra una enfermedad que no le impidió volver a los escenarios. Agregar C5N en









El músico atravesaba desde 2021 un complejo cuadro oncológico.

Chad Gilbert, guitarrista, compositor y cofundador de New Found Glory, murió a los 45 años el domingo 20 de septiembre mientras dormía. La noticia fue confirmada por su esposa, Lisa Cimorelli, a través de Instagram, quien detalló que el músico falleció rodeado de su mujer, su madre y personas cercanas, tal como era su deseo.

La pérdida sacudió a la comunidad del pop punk, género en el que Gilbert fue una figura central durante casi tres décadas. Sus compañeros de banda, Jordan Pundik, Ian Grushka, Cyrus Bolooki y Dan O'Connor, también publicaron un emotivo mensaje de despedida. "Su forma de tocar guitarra, sus composiciones, su humor y su incansable impulso ayudaron a moldear New Found Glory", escribieron.

El músico atravesaba desde 2021 un complejo cuadro oncológico que incluyó múltiples intervenciones quirúrgicas y recaídas. A comienzos de 2026, los médicos le detectaron tres tumores cerebrales, debió someterse a una nueva operación y radioterapia, y a pesar de eso consiguió regresar a los escenarios en junio, presentándose en un scooter motorizado.

Redes sociales Quién era Chad Gilbert Gilbert fue uno de los fundadores de New Found Glory a fines de los años 90 y durante casi 30 años fue pieza central del sonido que convirtió al grupo en uno de los referentes del pop punk de los 2000. La banda alcanzó uno de sus picos con Sticks and Stones en 2002, recordado por canciones como My Friends Over You, y dos años después lanzó Catalyst, que llegó al tercer puesto del Billboard 200.

Antes de New Found Glory, Gilbert fue cantante de Shai Hulud y participó en el debut del grupo en 1997, uno de los discos que definieron el hardcore de aquella época. A lo largo de su carrera también produjo álbumes de A Day To Remember, H2O y Terror, y desarrolló su proyecto en solitario llamado What's Eating Gilbert. "A lo largo de más de una docena de álbumes y de innumerables giras por todo el mundo, Gilbert les empujó a crecer como músicos, como artistas, y como personas", escribieron sus compañeros.

Su historia personal también estuvo marcada por la lucha. En 2021 le diagnosticaron un feocromocitoma metastásico en el hígado. En 2022 los médicos lo declararon libre de cáncer tras una cirugía mayor, pero la enfermedad volvió y requirió nuevas intervenciones, entre ellas la extirpación de un tumor en la columna vertebral. A principios de 2026 perdió el control del lado izquierdo del cuerpo, lo que llevó al descubrimiento de los tres tumores cerebrales que precipitaron el último tramo de su vida. Sus compañeros cerraron su despedida con una promesa. "Su influencia siempre formará parte de New Found Glory y su espíritu estará presente en cada escenario que pisemos y en cada nota que toquemos".