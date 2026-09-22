Donald Trump amenazó en la ONU con "aniquilar" a Irán si no hay un acuerdo y advirtió sobre el uso de la fuerza militar El presidente de Estados Unidos aseguró ante la Asamblea General de Naciones Unidas que Teherán “nunca tendrá un arma nuclear” y planteó una decisión entre negociar con el régimen iraní o avanzar militarmente contra la República Islámica. Por Agregar C5N en









Trump amenazó con "aniquilar" a Irán si no hay un acuerdo y advirtió sobre el uso de la fuerza militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar aniquilar a Irán durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y advirtió sobre una posible escalada militar.

Durante su discurso, el mandatario llamó a “mantener la presión” sobre el régimen iraní y afirmó: “Irán nunca tendrá un arma nuclear”. Luego sostuvo que enfrenta una “decisión importante”: alcanzar un acuerdo con Teherán o “aniquilar a la República Islámica y hacerlo rápidamente”.

Según planteó, el objetivo sería impedir que Irán vuelva a tener la posibilidad de “matar y destruir a personas y países”. El presidente estadounidense también rechazó los reportes sobre una eventual escasez de municiones en el Departamento de Defensa como consecuencia de las operaciones en Medio Oriente. “Tenemos más municiones de las que podemos pensar en usar”, aseguró durante su exposición ante los líderes internacionales.

TV en DIRECTO | Trump sobre Irán: "Haremos un trato con Irán... o los aniquilo"https://t.co/JC4FMgMKVL pic.twitter.com/sPX5s3ngPu — EL PAÍS (@el_pais) September 22, 2026 Trump reivindicó su gestión y habló del futuro de América Latina Trump defendió además su gestión militar y afirmó: “Puedo informarles con orgullo que Estados Unidos ha vuelto y que nuestro país es hoy más fuerte que nunca”.

En otro tramo de su discurso, el mandatario se refirió a América Latina y a la política de Washington contra el narcotráfico y los grupos que su gobierno considera amenazas.