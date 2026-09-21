Preocupación: una famosa sufrió un accidente en las grabaciones de MasterChef Celebrity

Las cocinas de Telefe volvieron a encenderse con una nueva temporada de MasterChef Celebrity , pero la jornada inicial trajo fuertes sustos. La influencer Julieta Poggio sufrió un doloroso accidente físico mientras preparaba su primer plato frente a las exigentes hornallas del exitoso certamen televisivo.

A través de sus redes y en diálogo con Marixa Balli , la joven mostró su mano izquierda completamente vendada. "Me quemé un poquito. Sabía que me iba a pasar, igual. Sabía que el día que pisara la cocina" , confesó la mediática sobre la fuerte salpicadura de aceite hirviendo.

El episodio generó alarma inmediata en el estudio, provocando que la concursante pasara por un fuerte malestar físico. "Ampolla enorme. De verdad me bajó la presión" , relató Poggio con profunda sinceridad, dejando en claro que el accidente fue mucho más que un simple percance gastronómico.

A pesar del mal momento vivido durante la primera grabación, la conductora aseguró que esta dolorosa experiencia le servirá para mejorar su desempeño. "Hay que tener mucho cuidado. Tengo que ser más ordenada" , aseveró de manera autocrítica, dispuesta a extremar las precauciones en los próximos desafíos.

Finalmente, destacó lo vertiginoso que resulta participar desde adentro en esta intensa competencia culinaria. "Es un reto para mí. Una cosa es verlo por la tele y otra muy distinta estar acá. No encontrar la vajilla es desesperante, el tiempo vuela" , concluyó.

Redes sociales

Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity

La nueva y esperada temporada reunirá a 23 personalidades destacadas del espectáculo, el deporte, el periodismo, la música y el universo digital. Wanda Nara retomará la conducción del programa estrella, aportando su característico carisma al exitoso formato de competencia culinaria. El jurado estará integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien ingresa al panel en reemplazo de Donato de Santis.

El ámbito musical, tras la baja de L-Gante, estará representado por el cantante cordobés Luck Ra, el icónico Alejandro Lerner y Hernán Coronel, líder de Mala Fama. Por su parte, el streaming dará el gran salto a la televisión abierta con Grego Rosello y la accidentada Julieta Poggio. Ambos creadores de contenido buscarán demostrar que sus habilidades trascienden las pantallas de los teléfonos móviles y las redes sociales.

El periodismo tendrá una fuerte presencia femenina con Edith Hermida, Karina Mazzocco, Paula Trapani, Luciana Geuna, Elizabeth Vernaci y Morena Beltrán. En especial, Beltrán dejará temporalmente el análisis táctico futbolístico para someterse a la presión constante de las hornallas más famosas del país. El deporte sumará además a Pablo Migliore, continuando la tradición de incorporar exjugadores de fútbol a las cocinas del certamen.

La actuación y el humor garantizarán el entretenimiento con figuras como Julieta Nair Calvo, Diego Ramos, Nazareno Casero y Mike Amigorena. Los comediantes Pachu Peña, Campi, Lizy Tagliani y Sebastián Presta aportarán la cuota necesaria de risas para descomprimir la máxima tensión. Todos ellos deberán equilibrar su talento histriónico con la estricta precisión técnica que requiere la alta gastronomía televisiva.

La variada y ecléctica lista de concursantes famosos se completa con las esperadas presencias de La China Ansa, Rocío Robles y Martita Fort. Para muchas de estas celebridades, esta enorme oportunidad representa su primera y gran experiencia dentro de la dinámica de un reality show. El desafío será inmenso: deberán aprender rápidamente, tolerar la frustración y cocinar contrarreloj para conquistar el paladar del estricto jurado.