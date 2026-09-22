Donald Trump volvió a respaldar a Javier Milei: "En Argentina hubo dos victorias importantes" El presidente de Estados Unidos recordó los triunfos de La Libertad Avanza en las últimas elecciones y expuso nuevamente su respaldo hacia el mandatario. Por Agregar C5N en









Donald Trump junto a Javier Milei.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó un discurso en el Escudo de las Américas en Nueva York y volvió a respaldar a su par argentino, Javier Milei, después de que destacar las últimas victorias electorales de La Libertad Avanza. Además, celebró el avance de la derecha en la región.

En su discurso, Trump recordó su apoyo a los referentes de la derecha en Sudamérica. "Estados Unidos los apoya. A muchos de ustedes les di mi espaldarazo y tuvieron excelentes victorias electorales. Hasta ahora vamos nueve de nueve. Hubo una victoria muy importante en Colombia y en Argentina fueron dos veces. Fue una secuencia de victorias. Voy a hacer todo lo que pueda", expresó.

Del encuentro, además de la delegación argentina, también formaron parte distintos funcionarios de Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Perú, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.