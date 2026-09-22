22 de septiembre de 2026 Inicio
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San Juan: asesinaron a un adolescente en una fiesta por el Día del Estudiante e hirieron a su mellizo

Se trata de un menor que recibió una puñalada en una celebración y falleció pese a ser asistido en un hospital. Las autoridades identificaron al presunto autor, quien permanece prófugo.

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Uriel Ríos tenía 17 años.

Uriel Ríos tenía 17 años.

Un adolescente de 17 años fue asesinado por otro menor en la provincia de San Juan durante la celebración por el Día del Estudiante, mientras que su hermano mellizo se encuentra internado en grave estado ya que también sufrió heridas. Las autoridades identificaron al presunto autor, quien permanece prófugo.

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El hecho ocurrió en una quinta ubicada en la ciudad de Pocito, donde la mayoría de los participantes del evento, organizado por distintas escuelas, eran menores de edad. Sobre el final, diferentes grupos protagonizaron una pelea en la cual fue asesinado a puñaladas un adolescente identificado como Uriel Ríos y su hermano mellizo también resultó herido.

Uriel Ríos tenía 17 años.

Uriel Ríos tenía 17 años.

Ríos fue trasladado al Hospital Rawson para ser asistido, pero finalmente falleció después de recibir una puñalada en el pecho. Por su parte, su hermano permanece internado con heridas punzocortantes en el tórax y en el brazo izquierdo.

En tal sentido, la UFI Delitos Especiales identificó al presunto autor del ataque, que se trata de un adolescente de 16 años oriundo de Chimbas. Por lo pronto, el caso pasó al fuero juvenil ya que los involucrados fueron menores.

Colegiales: un amigo del profesor de boxeo asesinado explicó qué pasó antes del crimen

En medio de la investigación para determinar qué sucedió con el crimen de Gonzalo Andueza en Colegiales luego de recibir un disparo en el abdomen, un amigo de la víctima dio detalles de lo que sucedió durante la madrugada del domingo.

El hecho ocurrió el domingo cerca de las 4 de la mañana en una plaza ubicada sobre las calles Moldes y Aguilar. Personal policial llegó al lugar tras un llamado al 911 y, al llegar, encontraron a Gonzalo Andueza, tendido en el suelo, mientras era asistido por algunos transeúntes.

En ese contexto, un amigo del profesor de boxeo que fue testigo del crimen apuntó contra la Policía ya que denunció que no ayudaron para trasladarlo de inmediato a un hospital cercano para salvarle la vida. “Los policías estaban ahí mirando y les decía que lo carguen, por favor, porque se me estaba muriendo mi amigo”, indicó.

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