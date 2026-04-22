María Fernanda Callejón exigió la detención de Ricky Diotto tras un tenso episodio

La actriz solicitó la medida contra su exmarido durante la última audiencia del juicio por violencia de género en los tribunales de Campana. El pedido formal fue por hostigamiento a testigos y peligros procesales.

María Fernanda Callejón declaró ante la Justicia y pidió la detención de Ricky Diotto durante la última audiencia por el juicio por violencia de género , entre gritos y mucha tensión. La actriz acusó a su exmarido de hostigar a una mujer que debía prestar testimonio fundamental sobre los maltratos denunciados.

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El abogado de Callejón argumentó ante el juez que el odontólogo mantuvo una conducta amenazante hacia la testigo durante la celebración de la comunión de la hija de ambos involucrados. Según el letrado, la mujer decidió ausentarse de la audiencia por el miedo que le provocó la actitud del demandado en el evento.

Débora D'Amato reveló en el ciclo A la Tarde que el juicio atraviesa su parte más difícil por la visible sensibilidad de Callejón y Diotto. "Esto está en la etapa más crítica, porque cuando tienen que declarar, ambos lloran. Hubo gritos, pero no entre ellos", detalló.

La periodista brindó detalles sobre el conflicto principal, el cual comenzó durante la comunión de la hija que tienen en común unos días atrás, evento al que asistieron varios amigos que ahora deben presentarse ante los tribunales para relatar lo que vieron durante esa jornada.

"Había testigos que debían declarar en la causa", señaló la panelista en conversación con Karina Mazzocco, conductora del programa, sobre los invitados que presenciaron episodios extraños en la fiesta familiar. Según su relato, Callejón notó que su exmarido se acercó a una de las testigos para registrarla con su propio teléfono móvil.

Al parecer, Diotto habría sacado fotos y filmado a la mujer, acción que le generó incomodidad. Este polémico gesto de Diotto motivó el pedido de prisión preventiva que hizo Callejón ante las autoridades, solicitud que ahora debe resolver el juzgado encargado de la investigación.

Tras salir de la audiencia, Callejón habló con la prensa y aseguró: "Estar con una persona, con el papá de mi hija, es estar en una montaña rusa permanente". Sin embargo, se la vio confiada en el avance de la causa y aseguró que pronto habrá novedades. "Creo que hoy es el principio, quiero creer que del fin", concluyó la actriz.

Cinthia Fernández y su polémico respaldo a Diotto

Cinthia Fernández se sumó a otro escándalo al respaldar públicamente a Ricky Diotto durante el comienzo del juicio que le inició María Fernanda Callejón. La bailarina se expresó a favor del odontólogo y reavivó la enemistad que sostiene con la exvedette nacional.

"Aguante Diotto", escribió sin titubeos la panelista al comentar una publicación que resumía las últimas novedades del mediático caso judicial en las redes. La bailarina acompañó su frase con varios emojis de aplausos para validar el testimonio del hombre, quien rechaza las acusaciones por violencia de género.

El breve descargo de Fernández provocó una catarata de reacciones cruzadas entre los usuarios de las redes sociales debido al pasado conflictivo entre ambas que mantienen un enfrentamiento desde que compartieron trabajo en el programa de Moria Casán.