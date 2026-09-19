Ángel de Brito reveló un dato clave sobre la salud de Mirtha Legrand: qué descubrieron los médicos El conductor de LAM llevó tranquilidad a los seguidores de la icónica conductora de los almuerzos, quien permanece internada desde este viernes en el Sanatorio Mater Dei. Agregar C5N en









Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand.

Angel de Brito contó algunas novedades sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada en el sanatorio Mater Dei tras ser ingresada por un cuadro de neumopatía. Durante la tarde de este sábado, el conductor de LAM brindó detalles sobre la evolución de "La Chiqui" y señaló que, de acuerdo con la información que recibió, presentó una leve mejoría.

Además, aseguró que los médicos lograron identificar la bacteria que habría provocado el cuadro y comenzaron un tratamiento específico para contrarrestar la infección. "Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación", escribió De Brito.

En lo que respecta a su programa en El Trece, en principio, la seguiría reemplazando su nieta, Juana Viale, a quien se vio ingresando a la clínica según difundieron en el programa que conduce Ángel.

Qué es una neumopatía, el cuadro que padece Mirtha Legrand Durante la jornada del viernes 18 de septiembre, y apenas unos días después de haber recibido el alta médica, la icónica conductora de los almuerzos ingresó nuevamente al Mater Dei y permanece bajo atención médica.

De acuerdo con la información publicada por la clínica, "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde (por el viernes) a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía", y quedó internada para realizarle los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes.