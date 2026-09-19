Wanda Nara lanzó un filoso comentario contra la China Suárez y reavivó el escándalo: "Yo no robo maridos"

La empresaria hizo referencia, sin nombrarla directamente, a uno de los episodios más mediáticos que atravesó durante su relación con Mauro Icardi y que marcó un antes y un después en la pareja.

Wanda Nara volvió a apuntar contra Eugenia "La China" Suárez durante un encuentro con sus fanáticos y lanzó una picante frase que rápidamente fue interpretada como una indirecta hacia la actriz.

La Joaqui se inspiró en Wanda Nara para su próximo lanzamiento: la insólita frase con la que anticipó su nueva canción

El momento quedó registrado en un video que no tardó en viralizarse en las redes sociales. En las imágenes se puede ver a Wanda rodeada de seguidores cuando uno de ellos se acercó para pedirle un favor muy particular: le entregó su teléfono para que haga una videollamada con su esposa.

Fiel a su estilo y en tono de broma, la mediática aceptó el pedido, pero aprovechó la situación para lanzar una frase que generó inmediatamente la risa de todos los presentes y que muchos vincularon con el escándalo que protagonizó años atrás.

Wanda Nara y el picante comentario a una seguidora:"Quédate tranquila que no robo maridos". El humor salva y nos hace millonarios pic.twitter.com/7EC6AtVBcq

"Hola, estoy acá con tu marido. Quedate tranquila que no robo maridos", expresó Wanda mirando a cámara, mientras quienes se encontraban a su alrededor reaccionaban entre risas ante la inesperada respuesta.

Aunque en ningún momento mencionó a la China Suárez, la elección de sus palabras no pasó inadvertida y rápidamente fue relacionada en redes sociales con el conflicto que ambas mantienen desde hace años. La frase volvió a poner sobre la mesa aquel episodio que provocó una fuerte crisis entre Wanda e Icardi y que tuvo a la actriz como una de sus protagonistas.

La China Suárez junto a Mauro Icardi en la casa de los sueños. Redes sociales

Otro escándalo para Wanda Nara: la decisión que tomó la psicóloga de sus hijas y enfureció a Mauro Icardi

La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma otro capítulo que expone a sus hijas. De acuerdo con la información que dio la periodista Natalie Weber, "la psicóloga de Isabella, una de las menores, levantó un acta dando aviso que dejaba de ser la psicóloga jurídica de la menor por falta de pago".

En cuanto al motivo, la panelista de Intrusos explicó que todo esto ocurrió por decisión de Wanda: "Ellos tienen un trato en el cual Mauro se hace cargo del tratamiento psicológico de Francesca, y Wanda de Isabella".

En este contexto, Angie Balbiani reveló en Puro Show que Mauro Icardi se habría enterado de la decisión de la psicóloga al llegar a la puerta del consultorio. "Tengo un chismón. Ustedes vieron que Icardi está con sus hijas en este momento. Bueno, obviamente tienen un montón de cosas que hacer: las hijas van al colegio, tienen que ir a actividades", comenzó relatando la panelista.

Mauro Icardi junto a sus pequeñas.

Luego, profundizó en el inesperado episodio: "Lleva a una de sus hijas a la psicóloga, toca la puerta, la psicóloga abre y le dice: 'Yo no atiendo más a su hija'".

Según Balbiani, Icardi habría preguntado sorprendido: "¿Cómo que no atiende más a mi hija?". "La madre me dejó de pagar", habría respondido la profesional. La panelista explicó que, de acuerdo con la información que manejaba, cada uno de los padres se hacía cargo del tratamiento psicológico de una de las menores.

"Entonces la psicóloga, por supuesto, tiene que elevarle esto al juez. Le tiene que mandar un mail y en el mail le dice que varias veces intentó comunicarse con la madre por un tema de pago y que la madre no le atendía el teléfono", cerró Balbiani.