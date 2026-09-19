19 de septiembre de 2026 Inicio
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Minimalista y de última generación: así es la cocina de Isabel Macedo

La actriz mostró uno de los espacios de su hogar mientras compartía un momento familiar junto a su hija Julia. Los detalles que se destacan en el ambiente.

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Isabel Macedo mostró un rincón de su hogar mientras compartía un momento de cocina junto a su hija Julia.

Isabel Macedo mostró un rincón de su hogar mientras compartía un momento de cocina junto a su hija Julia.

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  • Cómo es el espacio que mostró Isabel Macedo.
  • Qué detalles se destacan en la decoración.
  • Los electrodomésticos que forman parte del ambiente.
  • Cómo está distribuido el lugar.
  • El momento que compartió junto a su hija Julia.

Minimalista y de última generación: la actriz mostró uno de los espacios de su casa mientras preparaba una torta junto a su hija Julia y sorprendió por el diseño, los detalles tecnológicos y la amplitud del ambiente. Así es la cocina de Isabel Macedo.

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La malvada de Floricienta volvió a mostrar una escena de su vida cotidiana lejos de las cámaras. En esta oportunidad, compartió un video junto a su hija Julia mientras preparaban una torta y, casi sin proponérselo, dejó al descubierto uno de los espacios más llamativos de su casa.

Más allá de los detalles de decoración, el espacio también refleja una dinámica familiar: es un lugar pensado para cocinar, compartir y pasar tiempo juntas. La publicación de Isabel Macedo permitió conocer así un rincón cotidiano de su hogar que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Como es la cocina de Isabel Macedo

El ambiente se destaca por una estética contemporánea, con una marcada presencia de tonos claros, muebles de líneas simples y distintos elementos pensados para facilitar las actividades del día a día. La combinación logra un espacio funcional, pero también cálido y familiar. Uno de los primeros detalles que llama la atención es el predominio del blanco, tanto en los muebles como en parte de las superficies. Esta elección aporta luminosidad y genera una sensación de mayor amplitud.

El diseño sigue una estética minimalista, con frentes lisos y pocos elementos a la vista. A esto se suma la presencia de electrodomésticos de acero inoxidable, que aportan un contraste con la paleta clara y refuerzan el aspecto moderno del ambiente. Entre los elementos más destacados aparece un gran horno empotrado de color plateado, integrado a una estructura de muebles de tonos claros.

La isla central ocupa un lugar importante dentro de la distribución y fue uno de los sectores que más se pudieron apreciar en el video compartido por la actriz. La superficie con apariencia similar al mármol, funciona como espacio de trabajo y también como punto de encuentro familiar. Allí, Isabel y su hija menor prepararon juntas una receta, en una escena que permitió ver el ambiente en pleno uso. Además de aportar espacio para cocinar, el sector ayuda a conectar este rincón con el resto de la vivienda y acompaña el concepto abierto elegido para la distribución.

Otro de los aspectos que se pueden observar es la integración del ambiente con los espacios sociales del hogar. La ausencia de divisiones marcadas genera una sensación de continuidad y permite que la cocina forme parte de las actividades familiares. La iluminación natural y la elección de una paleta neutra completan la propuesta. Las tonalidades neutras, las superficies despejadas y los muebles de diseño sencillo contribuyen a mantener una estética ordenada sin perder funcionalidad.

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