Lali Espósito apuntó contra el Gobierno desde San Sebastián: "El cine argentino ha sido muy atacado" En el marco de la presentación de la película Glaxo, la artista se refirió al crítico momento que atraviesa la industria audiovisual nacional y denunció la proliferación de los discursos de odio. Agregar C5N en









La cantante argentina en su llegada al Festival de Cine de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

Durante su participación en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Lali Espósito ofreció un duro diagnóstico sobre el presente del cine argentino. La estrella pop argentina, que viajó a la ciudad española para la presentación del filme Glaxo, no dejó pasar la oportunidad para analizar la coyuntura del sector audiovisual nacional: "Ha sido muy atacado por el gobierno que tenemos en este momento", confesó.

Al ser entrevistada por el medio Mediafestival, la artista afirmó que hacer cine resulta sumamente difícil en el contexto actual. "Es una dinámica y una narrativa que se instaló medio a nivel global: la polarización, los discursos de odio… Una narrativa que divide mucho a la gente entre sí, porque lograron hacer que haya gente que piense que sus pares no merecen algo", precisó Lali. Y añadió: "Le toca a cada quien pelear lo que está pasando y, bueno, no es fácil, pero hay que dar esa batalla".

Lali Espósito habló sobre la situación cultural de Argentina en el Festival de San Sebastián



La artista se refirió al impacto de las políticas del gobierno de Javier Milei sobre la cultura y a las dificultades que atraviesa el cine nacional. pic.twitter.com/btUDvXqtLt — ÉPICA (@epicaOK) September 19, 2026 El motivo central de su presencia en San Sebastián es la presentación de Glaxo, largometraje dirigido por Benjamín Naishtat que compite en la Sección Oficial del certamen. Basada en la novela homónima de Hernán Ronsino publicada en 2009, la historia transcurre en la ciudad de Chivilcoy a partir de 1957. El elenco del filme está integrado por Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego, Alan Sabbagh y la propia Espósito en el papel de Miranda.

Además de sus reflexiones políticas y culturales, el arribo de la artista a la ciudad vasca captó la atención mediática por su vestimenta. Lali se presentó ante la prensa luciendo una remera blanca con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", diseñada con la misma tipografía utilizada por la Selección argentina tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. El look, complementado con anteojos oscuros, un blazer oversize y botas altas, se viralizó velozmente en las redes sociales.

La repercusión de las palabras de la actriz coincidió con recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien opinó tras la difusión de un video de Patricia Bullrich utilizando la canción No me importa de Lali. Al ser consultado por la periodista Marcia Frisciotti, el mandatario le restó trascendencia al uso del tema y consideró una "tontería mayúscula politizar el arte".

Lali Espósito volvió a demostrar que su figura trasciende el entretenimiento y el cine. Redes sociales