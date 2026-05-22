La reacción del ex de María Fernanda Callejón tras enterarse en vivo de otra grave denuncia

Durante una jornada difícil para Ricardo Diotto, el ex de la artista se enteró en pleno móvil que la actriz estaría evaluando iniciar un nuevo juicio en su contra.

Luego de salir de la audiencia en la que la Justicia falló a favor de María Fernanda Callejón, Ricardo Diotto habló sobre los próximos pasos que dará junto a sus abogados, “Vamos a apelar y listo, para mí es un tema terminado”, aseguró. Luego continuó: “Estoy tranquilo porque no se pudo probar nada”, y agregó que no quiere tener más vínculo con ella.

Tras estas contundentes declaraciones, los panelistas de Intrusos le preguntaron a Diotto sobre los dichos que la actriz había realizado durante la mañana. En un primer momento, pareció no entender a qué se referían, hasta que Rodrigo Lussich le aclaró que Callejón lo había acusado de abuso sexual.

Aun desconcertado, desde el piso le propusieron mostrarle el momento al aire. Luego de escuchar el móvil, respondió visiblemente sorprendido que “no sabía, no tengo nada que decir, ya no me sorprende nada . No tengo idea, me quedé helado”, y continuo “de esas cosas yo no me puedo hacer cargo, más vale que lo niego. Estuve con mi hija y con ella en una habitación. Hay enfermeras, un hospital con cámaras… ¿estamos todos locos?, es una locura, un disparate”, lanzó furioso.

REVÉS JUDICIAL: HABLÓ RICKY DIOTTO "Estoy tranquilo porque no se pudo probar nada" "Niego los dichos de Fernanda" @intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/BJFNWAOXgO

Qué dijo Fernanda Callejón

Callejón habló ante las cámaras de A la mañana con Moria, y entre enojo y lágrimas, lanzó una grave acusación por un presunto abuso sexual. La actriz estaba visiblemente quebrada. “Mis lágrimas son de emoción, estoy en paz, estoy positiva”, expresó entre lágrimas. Luego continuó: "lamento todo lo que pasó, lo que pasa. No puedo creer que esté escribiendo, tratando de correr el foco hasta último momento”, dijo mientras Diotto le enviaba mensajes en vivo al abogado César Carozza.

Luego contó que esperaba con ansias el veredicto del juicio por lesiones leves y violencia de género. Sin embargo, minutos después el móvil alcanzó uno de sus momentos más tensos cuando Callejón se refirió al difícil presente que atraviesan ambos y una grave acusación dejó sin palabras a los periodistas que estaban en el estudio.

“Un hombre que abusa sexualmente no quiere a nadie”, expresó la actriz. Ante la impactante declaración, Moria le preguntó de manera directa “¿de quién abusó?”. Entonces, Callejón lo confirmó, “de mí”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/2057811474035147159&partner=&hide_thread=false Fernanda Callejón a instantes de la sentencia correspondiente al juicio con su expareja. Su testimonio en #LaMañanaConMoria. pic.twitter.com/foHI1kpMpc — eltrece (@eltreceoficial) May 22, 2026

Segundos después, la actriz se retractó y le pidió disculpas a su abogado, ya que explicó después, se trataría de una situación que no debía contar públicamente porque estaría vinculada a una posible instancia judicial a futuro. “Todavía no puedo hacer la denuncia porque quiero terminar este juicio”, señaló.

Este supuesto abuso sexual, del que habla Fernanda, según palabras de ella, ocurrió hace menos de un año cuando Giovanna, la hija de ambos, estaba internada tras una cirugía. “La operamos de urgencia por apendicitis”, y continuo, "yo tengo sentimientos encontrados. No quiero que a él le pase nada porque es el papá de mi hija pero la verdad es que no voy a ser hipócrita. Al revivir muchas cosas que viví, siento culpa, angustia profunda, confusiones, incomodidad y bronca", finalizó Callejón.