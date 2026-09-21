21 de septiembre de 2026 Inicio
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Pasó por Gran Hermano, fue papá por tercera vez y ahora será abuelo: "Maravilloso"

Un exconcursante del reality televisivo sacudió las redes al revelar un impactante doble suceso íntimo que cambió su vida para siempre.

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Uno de estos exparticipantes de la casa más famosa pasó de la paternidad a tener un nieto.

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Juan Reverdito, el exparticipante de la edición 2022 de Gran Hermano, sorprendió a todos sus seguidores este fin de semana. A sus 49 años, el actual taxista anunció la llegada de su tercer hijo, Francesco, fruto de su relación con Celeste Rigoni.

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Profundamente conmovido por la situación, el mediático expresó a través de su cuenta de Instagram: "La vida me hace sentir una felicidad increíble. Él es Francesco, mi tercer hijo con casi 50 años, la verdad que no me imaginé volver a ser padre y es algo maravilloso".

La emoción fue por partida doble, ya que Reverdito confirmó que su hijo mayor, Juan Cruz, lo hará abuelo nuevamente. "No solo soy padre de nuevo, también voy a volver a ser abuelo, una noticia que me explota el corazón de felicidad", confesó agradecido.

Además, le dedicó tiernas palabras a su pareja en medio de tanta alegría: "Gracias a la vida por haberme cruzado a Celeste, la amo con toda mi alma". Emocionado, anheló con gran fuerza poder abrazar muy pronto a sus tres hijos y a sus nietos todos juntos.

Celeste no tardó en responder a la emotiva publicación para reafirmar su amor incondicional: "Te amo con toda la fuerza. Felicidades papito y abuelo, gracias por darme lo más hermoso de la vida", concluyó la feliz madre en los comentarios del posteo.

La publicación en Instagram de Juan Reverdito.

La publicación en Instagram de Juan Reverdito.

Ya está abierta la inscripción al próximo Gran Hermano

El conductor Santiago del Moro confirmó la noticia más esperada por los fanáticos y aspirantes a ingresar a la casa más famosa. Oficialmente ya se encuentra abierta la convocatoria masiva para participar de la inminente y muy esperada edición de Gran Hermano 5.

Quienes deseen sumarse al exitoso formato televisivo deben postularse de manera virtual y completamente gratuita a través del sitio web oficial. Para anotarse, los interesados tienen que ingresar directamente a granhermano.mitelefe.com y completar con precisión el formulario allí publicado.

El principal requisito excluyente para poder participar de este nuevo proceso de selección es ser mayor de 18 años al momento de inscribirse. Sin embargo, la producción del canal aclaró expresamente que no existe ningún tipo de límite de edad máxima para formar parte del casting.

Además de los datos personales requeridos en el formulario web, es estrictamente obligatorio adjuntar un video de presentación personal. Dicha grabación, donde el postulante debe darse a conocer y mostrar su perfil, no puede superar bajo ninguna circunstancia los dos minutos de duración.

Este material audiovisual tiene que estar subido previamente a plataformas públicas y accesibles como YouTube, Vimeo o cualquier otro sitio similar. Finalmente, el aspirante debe copiar el enlace URL de esa publicación y pegarlo en el campo correspondiente dentro del formulario online.

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