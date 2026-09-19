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Cazzu apuntó contra Christian Nodal después de que negara ser deudor alimentario: "Mentiroso y manipulador"

La artista publicó un descargo que encendió las redes y dejó entrever que hay una parte de la historia que todavía no puede contar. ¿De qué se trata?

Nuevo capítulo de la guerra entre Cazzu y Nodal.

Nuevo capítulo de la guerra entre Cazzu y Nodal.

La guerra entre Cazzu y Christian Nodal vuelve a estar en medio de la escena mediática, esta vez, luego de que el artista mexicano negara rotundamente ser deudor alimentario.

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Todo comenzó cuando el cantante mexicano pidió que se frenara la llamada "Ley Cazzu", que cuenta con el apoyo de México y otros países latinoamericanos. Allí negó incumplir con sus obligaciones como padre e impedir que su hija Inti viaje al exterior junto con su madre.

"Presentar públicamente una historia falsa sobre su pequeña hija la expone y revictimiza injustamente", expresó Nodal en un comunicado. "La menor tiene derecho a crecer sin que su vida sea utilizada para generar atención mediática a partir de hechos que no corresponden con su realidad", expresó. Además, aseguró que algún día la niña crecerá y conocerá su propia historia, y no una versión construida por su madre.

Polémico comunicado de Nodal.

Polémico comunicado de Nodal.

Estas palabras enfurecieron a la cantante, quien aseguró que en reiteradas oportunidades fue silenciada legalmente para evitar que expusiera su versión de los hechos. "Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: mentir y manipular una situación que se cae de madura. Yo opté por no coartar la libertad de nadie para hablar, porque pienso que el pez por la boca muere", escribió la jujeña en su cuenta de X.

Asimismo, dejó en claro que la situación sería mucho más tensa de lo que puede percibirse desde afuera. "Mientras tanto, me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que nada tienen que ver con la crianza. Acá, allá, hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos. El flagelo al que me encuentro sometida no es ni siquiera el que se imaginan", agregó. En este contexto, la artista manifestó su deseo de que, con el tiempo, se conozca su versión completa de la historia.

Cazzu y su pequeña hija Inti.

Cazzu y su pequeña hija Inti.

Qué es la Ley Cazzu

La denominada "Ley Cazzu" es una iniciativa impulsada en México que tomó notoriedad a partir del conflicto entre Cazzu y Christian Nodal por su hija Inti. El proyecto busca abordar situaciones en las que uno de los progenitores enfrenta obstáculos para realizar determinados trámites vinculados con sus hijos debido a la falta de autorización del otro.

La propuesta cobró fuerza luego de que la cantante argentina relatara públicamente las dificultades que atravesó para conseguir la autorización de Nodal para viajar al exterior con la niña. Cazzu explicó que esta situación afectaba directamente su actividad profesional, ya que necesita trasladarse a distintos países por sus compromisos laborales.

A raíz de la repercusión del caso, la iniciativa comenzó a ser conocida popularmente como Ley Cazzu, aunque ese no constituye necesariamente su nombre jurídico oficial. El objetivo planteado por sus impulsores es brindar herramientas legales para evitar que la falta de consentimiento de uno de los padres se convierta en un impedimento para determinados trámites o traslados de los menores, siempre bajo las condiciones y controles que establezca la Justicia.

Cazzu, cantante nacida en Jujuy.

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