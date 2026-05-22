22 de mayo de 2026 Inicio
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Condenaron a Ricardo Diotto por violencia de género contra María Fernanda Callejón

El Juzgado de Garantías N° 3 dictó una pena de cuatro meses de prisión en suspenso contra el odontólogo. El fallo judicial confirmó la culpabilidad del imputado por lesiones leves agravadas en perjuicio de su exesposa durante el año 2022.

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Ricky Diotto condenado a prisión en suspenso por violencia de género contra Fernanda Callejón.

Ricky Diotto condenado a prisión en suspenso por violencia de género contra Fernanda Callejón.

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Diotto se entero en vivo de una nueva denuncia de Callejón.
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El dictamen judicial estableció que el acusado cometió las agresiones en grado de tentativa en la localidad de Maquinista Savio, por lo que afrontará el control del Patronato de Liberados bonaerense y realizará un tratamiento psicológico especializado de manera inmediata.

Desde la agencia Noticias Argentinas confirmaron que el representante legal de la víctima, Martín de Vargas, se expresó sobre la relevancia de esta resolución. "Teníamos elementos probatorios contundentes que, en nueve meses, logré reagrupar para lograr una condena", remarcó el abogado.

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Ricardo Diotto a la salida de tribunales.

Ricardo Diotto a la salida de tribunales.

En la misma línea, Vargas aseguró que este veredicto significa un alivio para la actriz frente a las descalificaciones que padeció por parte de su expareja. "Para ella representa una sentencia que dice que ella no mintió y que fue verdad lo que ocurrió. Se logró probar y así lo dictó el juez", afirmó el abogado.

El divorcio se acordó y concretó durante agosto de 2025. En aquella oportunidad, la propia Fernanda Callejón expresó que tenía temor de que esto afectara a la pequeña Giovanna: "Todo lo que uno hace es por nuestra hija. Por mí, ya estoy rota; a mí ya me rompieron".

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A la salida de tribunales. el odontólogo minimizó el fallo adverso y anticipó que sus abogados apelarán el fallo. "Vamos a apelar y listo, para mí es un tema terminado", aseguró ante la prensa presente en el lugar.

"Estoy tranquilo porque no se pudo probar nada", aseguró Diotto, y agregó que no quiere tener más vínculo con ella. Sin embargo, los integrantes del programa Intrusos sorprendieron al entrevistado al transmitirle una nueva y gravísima acusación que su exesposa realizó durante la misma mañana.

El conductor Rodrigo Lussich le aclaró en pleno aire que la reconocida actriz lo acusó formalmente por abuso sexual. Diotto reaccionó con visible indignación frente a las cámaras del programa televisivo: "No sabía, no tengo nada que decir, ya no me sorprende nada. No tengo idea, me quedé helado", manifestó.

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Antes de retirarse del móvil, el condenado rechazó la existencia de este presunto hecho en el centro médico. "De esas cosas yo no me puedo hacer cargo, más vale que lo niego. Estuve con mi hija y con ella en una habitación. ¿Estamos todos locos?, es una locura, un disparate", lanzó visiblemente enojado.

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