La Joaqui se inspiró en Wanda Nara para su próximo lanzamiento: la insólita frase con la que anticipó su nueva canción

La publicación de la cantante rápidamente despertó la curiosidad de los fanáticos de la conductora de MasterChef Celebrity por las llamativas referencias que aparecen en la producción.

La Joaqui generó expectativa al adelantar que el estreno será el miércoles 23 de septiembre.

La Joaqui sorprendió a sus seguidores al revelar, a través de su cuenta de Instagram, algunos detalles de su próximo lanzamiento musical, que tendrá a Wanda Nara como una de sus principales inspiraciones.

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La cantante realizó el anuncio en su cuenta oficial y generó expectativa al adelantar que el estreno será el miércoles 23 de septiembre. "Tenemos una cita, se llama Wanda Nara", escribió La Joaqui junto al posteo, en el que además compartió una serie de imágenes registradas durante la filmación del videoclip y dejó varias pistas sobre el concepto que rodeará a la canción.

Entre las fotografías hubo una que llamó especialmente la atención. La referente del RKT aparece sosteniendo una revista ficticia en cuya portada puede leerse la frase: "Hago plata con embrollos corte Wanda Nara", y se ve una foto de la Bad Bitch. Una referencia directa a la empresaria y a su capacidad para mantenerse en el centro de la escena mediática.

La alusión a Wanda no quedó únicamente en esa frase. La portada de la revista, creada especialmente para el videoclip bajo el nombre de Ta Te Ti, incluye diferentes titulares vinculados con el éxito, los negocios y el estilo de vida asociado a la conductora.

En la portada también pueden leerse expresiones como "Siempre un paso adelante"; "Del escándalo al éxito" y "Lujo, viajes y negocios", reforzando el concepto elegido por La Joaqui para presentar su nuevo material.

De acuerdo con la información que trascendió, la producción del videoclip también contó con autos de alta gama como parte de la escenografía, en sintonía con una estética atravesada por el lujo y la ostentación. De esta manera, las primeras imágenes anticipan que las referencias a Wanda Nara tendrán un lugar destacado en el nuevo lanzamiento.

La reacción de Wanda Nara a la publicación de La Joaqui

“HAGO PLATA CON EMBROLLOS CORTE WANDA NARA.”



— La Joaqui adelantando su próxima canción. pic.twitter.com/g9jMktHr2K — LA JOAQUI INFO (@skillsjoaqui) September 18, 2026

Lejos de molestarse por las referencias hacia su persona, Wanda Nara reaccionó de manera afectuosa y dejó varios mensajes en la publicación. Incluso, deslizó la posibilidad de realizar una colaboración con la cantante de RKT en el futuro.

"Joaquina, el próximo es juntas. Te quiero mucho, amiga", expresó la empresaria junto a un emoji de corazón, dejando en claro la buena relación que mantiene con la cantante. Luego volvió a aparecer con un breve "Loviu" y otro emoji. "Preciosura de mujer", respondió Joaquina.