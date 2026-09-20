Lucinda en Avenida Brasil: que fue de la vida de la actriz Vera Holtz

A más de una década del estreno de la famosa producción, la actriz continúa vinculada a la actuación y mantiene una extensa trayectoria en el mundo artístico.

Lucinda en Avenida Brasil : la actriz brasileña conquistó al público con su inolvidable personaje y continúa vinculada al mundo artístico con nuevos proyectos. Que fue de la vida de Vera Holtz.

Más de una década después del estreno de Avenida Brasil, varios de sus personajes permanecen en la memoria de los espectadores. Entre ellos está Lucinda, la mujer que cuidaba y protegía a los chicos que vivían en el basural y que fue interpretada por Vera Holtz . La intérprete brasileña consiguió convertir al personaje en uno de los más entrañables de la ficción protagonizada por Débora Falabella, Adriana Esteves y Murilo Benício.

La reconocida paolistana logró construir una carrera que trascendió a uno de sus personajes más populares. Por eso, aunque para muchos espectadores siempre será la entrañable cuidadora de la producción brasileña, su trayectoria incluye décadas de trabajo en distintas áreas de la actuación.

Vera Holtz nació en Tatuí, en el estado de San Pablo, y construyó una extensa carrera en televisión, cine y teatro . A lo largo de los años participó de numerosas producciones brasileñas y se convirtió en una de las actrices reconocidas de su generación. Su popularidad internacional creció especialmente con Avenida Brasil , estrenada en 2012. Allí interpretó a Lucinda, un personaje maternal y protector que tenía un vínculo muy especial con Nina y con otros chicos que habían crecido en el basural.

La interpretación de Holtz fue una de las piezas que ayudaron a construir la identidad de una ficción que se convirtió en un fenómeno televisivo dentro y fuera de Brasil. Lejos de alejarse de los escenarios, Holtz continuó desarrollando su carrera después de Avenida Brasil. En los últimos años eligió participar de proyectos de diferentes características, muchos de ellos alejados de las grandes producciones televisivas.

Durante 2026, la actriz formó parte de Árias Pequenas, Para Bandolim, un cortometraje inspirado en un poema de Hilda Hilst. La propuesta también contó con Isabelle Drummond y estuvo dirigida por Denise Saraceni. Además de su trabajo frente a las cámaras, el teatro continúa siendo uno de los pilares de la carrera de Vera Holtz.

Su vigencia también está relacionada con el regreso de Avenida Brasil a la televisión. La ficción volvió a ocupar un lugar en la pantalla durante 2026 y permitió que quienes habían seguido la historia durante su estreno volvieran a encontrarse con sus personajes. Al mismo tiempo, nuevas generaciones tuvieron la posibilidad de descubrir una de las telenovelas brasileñas más populares de los últimos años.