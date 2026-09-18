Revelaron por qué Tini Stoessel no habría invitado a Lizardo Ponce a su casamiento

Un rumor de infidelidad que estaba instalado hace meses impactó en la amistad que la artista mantenía con el influencer.

En medio de los preparativos para la boda de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul, Pilar Smith reveló en LAM quiénes estarán presentes en la celebración. Además, agregó un dato que volvió a poner a Emilia Mernes y a Lizardo Ponce en el centro de la escena y que explica por qué el influencer no habría recibido una invitación.

Durante la emisión del ciclo, la periodista confirmó que Emilia y Duki forman parte de la lista de invitados. "Dejame decirte que están invitados al casamiento de Tini y Rodrigo de Paul Emilia Mernes y Duki", expresó Smith.

La presencia de Emilia cobró especial relevancia a raíz de una vieja versión que vinculó sentimentalmente a la cantante entrerriana con Rodrigo de Paul. En ese contexto, también se explicaría la ausencia de Lizardo Ponce en la lista de invitados, pese a su amistad con Tini Stoessel.

"Me lo confirman allegados a Tini que, obviamente, me contaron que estaba enojada con el tema de la filtración de la invitación. Y también me dieron estos nombres y me dijeron que Lizardo Ponce no va", aseguró la periodista.

De acuerdo con lo que trascendió semanas atrás, el influencer no habría sido invitado al casamiento debido a que habría sido quien instaló el rumor de una supuesta infidelidad del futbolista con Emilia Mernes.

En ese sentido, Pilar aseguró que las diferencias entre ambas cantantes quedaron atrás y que pudieron recomponer el vínculo tras los rumores: "Ellas hablaron y se pidieron disculpas".

Tini y Lizardo vía Instagram

Flor azul y acuarela: qué significan los detalles de la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tras la filtración de la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, comenzaron las interpretaciones de los detalles que la cantante y el futbolista de la Selección argentina eligieron para su tarjeta: se trata de un diseño elegante y delicado, sin grandes formas ni colores llamativos.

El primer símbolo que llama la atención en el rectángulo de papel es una peonía o flor de loto azul sobre un fondo celeste, con un estilo similar a la pintura en acuarela. La imagen da la sensación de una obra de arte colgada en una pared, ya que los bordes de la flor se parecen al marco de un cuadro.

La invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul filtrada por la prensa.

La cantante construyó buena parte de su estética más reciente en torno al azul y la flor en ese tono concentra una capa extra de sentido: el azul se asocia a la serenidad, la confianza, la fidelidad y la profundidad emocional, como enumeró el periodista Gustavo Mendez en su posteo en Instagram. En una invitación de casamiento, esa paleta sugiere un amor tranquilo y duradero, sin estridencias.

La acuarela, a diferencia de una ilustración botánica precisa, transmite delicadeza y cercanía: es una técnica que se asocia a lo hecho a mano, a lo emocional, a lo que no busca la perfección técnica sino la expresión genuina. Lo mismo transmiten los nombres del futbolista y la cantante en una tipografía similar a la letra manuscrita. "Los esperamos con mucho amor", indicó la pareja sobre el papel, como la oración más extensa del frente de la invitación.