Bombazo: se filtró cuándo será lanzado el esperado modo multijugador de GTA VI

Autoridades del importante líder tecnológico que tiene los derechos del juego mantuvieron reuniones secretas con los desarrolladores. Tras el encuentro deslizaron algunos plazos que sacudirán a la industria.

Rockstar confirmó que habrá una opción con idioma español para el lanzamiento de GTA VI.

Rockstar Games mantiene un hermetismo total sobre su próximo título GTA VI , pero la incertidumbre terminó tras una inesperada filtración. Una de las figuras más influyentes del sector tecnológico reveló los plazos que la desarrolladora maneja a puerta cerrada para el apartado multijugador.

Confirmado: GTA VI se podrá jugar en español y otros 12 idiomas desde el primer día

El responsable de esta revelación es Dan Clancy , CEO de Twitch, quien confirmó haber sostenido reuniones directas con el estudio. Según el directivo, la compañía prevé habilitar la experiencia multijugador recién durante el transcurso del año 2027.

"Hemos pasado mucho tiempo hablando con Rockstar sobre sus planes, y también ayudándoles a pensar en cómo pueden involucrar a nuestros creadores" , declaró Clancy de forma contundente, durante una entrevista con Bloomberg. De este modo, confirmó una alianza estratégica orientada a impulsar la plataforma de streaming desde el primer día.

En la misma conversación, el ejecutivo anticipó un impacto masivo en las audiencias globales, marcando dos picos de interés clave. "Van a ver este gran repunte con GTA 6, pero luego uno todavía mayor cuando lancen el multijugador" , sentenció la cabeza de la plataforma.

Con estas palabras, el máximo representante de Twitch dejó al descubierto la hoja de ruta que Rockstar resguarda con recelo. El ansiado sucesor de GTA Online no llegará de salida, obligando a la comunidad a esperar varios meses tras el estreno del juego base .

El juego es uno de los más esperados por los usuarios.

Cuándo es el lanzamiento del GTA VI

La campaña principal de Grand Theft Auto VI mantiene su fecha oficial programada para el próximo 19 de noviembre de 2026. El título llegará enfocado exclusivamente en la historia individual de Jason y Lucia, retrasando la vertiente online para asegurar un lanzamiento sólido y sin fisuras.

Pese a las declaraciones de Clancy, Rockstar Games no ha emitido ningún comunicado oficial que ratifique la fecha del multijugador. La postura pública de la desarrolladora se mantiene firme en promocionar el proyecto prioritariamente como una experiencia pura para un solo jugador.

Esta visión fue respaldada recientemente por Strauss Zelnick, CEO de la distribuidora Take-Two, durante una junta con accionistas. El directivo afirmó categóricamente: "GTA 6 es un título para un solo jugador y está previsto que se lance este mes de noviembre".

Zelnick también aprovechó la ocasión para aclarar la continuidad del servicio actual y no descuidar a la base activa de usuarios. "Continuaremos dando soporte a GTA Online después del lanzamiento de GTA 6 y más allá", concluyó el alto ejecutivo para brindar tranquilidad a los jugadores.

La estrategia comercial apunta a exprimir primero el modo historia a finales de 2026 antes de dar el salto multijugador en 2027. La filtración de Twitch confirma así que el fenómeno global de Rockstar se dividirá en dos fases consecutivas de enorme impacto mediático.